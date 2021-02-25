Компания Ferrari испытывает в Швеции новый кроссовер Purosangue

25.02.2021, 21:48, Новости дня

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Итальянская компания Ferrari проводит тестовые испытания нового кроссовера Ferrari Purosangue.

Данный автомобиль обнаружили на заснеженной трассе в плотном камуфляже, а также для автомобиля применили кузов от итальянской модели Maserati Levante. Известно, что автомобиль получит низкую посадку. Кроме того, новый кроссовер получит удлиненную решетку радиатора, увеличенный угол наклона стекла и светодиодную оптику. Данный экземпляр смогут предложить с гибридной силовой установкой и системой полного привода.

Вместе с тем ранее уже объявили технические параметры нового гибридного суперкара F171, который имеет суммарную мощность около 700 л.с. Что касается новинки, то здесь применят трехлитровый бензиновый двигатель и электромотор.