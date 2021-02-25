Мнение: Украина заблокирует Живой Журнал

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25.02.2021, 21:46, Разное
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Власти Украины требуют от провайдеров заблокировать Живой Журнал https://www.livejournal.com/, TGStat https://tgstat.ru/, РБК https://www.rbc.ru/ и еще более 400 сайтов.

Полный список тут https://strana.ua/news/319676-v-ukraine-zablokirovano-246-sajtov.html
Разумеется, как и в случае с ВК, все это будет продолжать работать через VPN.

Источник: Colonel Cassad



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