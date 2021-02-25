Гриценко: Порошенко уже не контролирует силовиков с их архивами прослушек. Поэтому мы услышим еще много интересного

25.02.2021, 21:44, Новости дня

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Обнародован телефонный разговор Медведчука с Сурковым 2014 года. Кум Путина с помощником Путина мило обсуждают поставки из Украины электроэнергии оккупантам в Крым – по поручению президента Порошенко.

Затем Медведчук сообщает Суркову, что президент Порошенко лично уговорил его, Медведчука, стать главным от Украины по обмену пленными; просит у Суркова поддержки, а тот обещает повлиять на “наших подопечных” (признавая тем самым, что это Кремль контролирует и направляет главарей ОРДЛО).

С Медведчуком и Сурковым все ясно давно – это враги Украины. А вот Порошенко – он же для многих до сих пор типа государственник и патриот? Кто в эту мантру еще верит, послушайте запись внимательно. Энергию надо оккупантам – пожалуйста, Владимир Владимирович, Медведчуку уже даны соответствующие поручения и полномочия, фирму-поставщика уже согласовали, цену (кстати, заниженную, о чем Медведчук упоминает) тоже согласовали, надо только типа тендер какой-никакой провести – и вперед, российская армия в нашем Крыму не будет иметь перебоев с электроснабжением.

А еще помните, сколько раз Порошенко публично открещивался, что это не он сделал Медведчука ключевым переговорщиком, что это не он его предложил, даже на Меркель стрелки переводил, якобы она Медведчука хотела в ТКГ видеть? Большинство людей той лжи Порошенко не верили, но многие все же поверили. Из записи беседы ясно: Порошенко был с Медведчуком в постоянном контакте и через него он решал для Путина разные вопросы. Не сомневаюсь, что не только для Путина, о своем бизнесе в России и в оккупированном Крыму Порошенко тоже хорошо заботился.

Думаю, это не последний из записанных разговоров, и не только с Сурковым, дальше будет, и мы с вами (в том числе органы следствия) услышим еще много интересного. Скрытое от людей тогда вылезает сейчас, когда уже не Порошенко контролирует силовиков с их архивами прослушек. Касса на выходе – за безудержную ложь и безудержную жадность придется заплатить. И не только Медведчуку, который уже начал платить за содеянное. И так будет правильно и справедливо – правда, Петр Алексеевич?

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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