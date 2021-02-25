В Луганской области украинских военнослужащих начнут вакцинировать от коронавируса 26 февраля

25.02.2021, 21:44, Новости дня

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В Луганской области вакцинация военнослужащих от коронавируса начнется 26 февраля. Об этом в Facebook сообщает Луганская областная государственная администрация.

“В Луганской области начат первый этап вакцинации. Сегодня мы получили 14 300 доз вакцин, из которых 6800 доз будут распределены на вакцинацию военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил. Вакцинация военнослужащих начнется уже завтра на базе 59-го военного мобильного госпиталя в Северодонецке”, – говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что кроме военных, во время первого этапа будут вакцинированы работники мобильных бригад, все медицинские работники, работники лабораторий, экстренной медицинской помощи и люди, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых).

Первый этап вакцинации в Луганской области начался сегодня, его планируют провести до марта – апреля этого года.

https://www.facebook.com/odalug/posts/1762563890592570

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

В Украине доверием 23% населения пользуется американо-немецкая вакцина компаний Pfizer/BioNTech, согласно исследованию компании Research & Branding Group. В тройку лидеров также входят шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американская Moderna (12%). Примерно одинаковое количество украинцев доверяют российской вакцине “Спутник V” (9%) и американской Novavax (8%), а трем китайским разработкам – CanSino Biologics, Sinovac Biotech, Sinopharm – в общем доверяет 3% опрошенных.

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