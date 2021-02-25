 

В Луганской области украинских военнослужащих начнут вакцинировать от коронавируса 26 февраля

25.02.2021, 21:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Луганской области вакцинация военнослужащих от коронавируса начнется 26 февраля. Об этом в Facebook сообщает Луганская областная государственная администрация.

“В Луганской области начат первый этап вакцинации. Сегодня мы получили 14 300 доз вакцин, из которых 6800 доз будут распределены на вакцинацию военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил. Вакцинация военнослужащих начнется уже завтра на базе 59-го военного мобильного госпиталя в Северодонецке”, – говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что кроме военных, во время первого этапа будут вакцинированы работники мобильных бригад, все медицинские работники, работники лабораторий, экстренной медицинской помощи и люди, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых).

Первый этап вакцинации в Луганской области начался сегодня, его планируют провести до марта – апреля этого года.

https://www.facebook.com/odalug/posts/1762563890592570

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

В Украине доверием 23% населения пользуется американо-немецкая вакцина компаний Pfizer/BioNTech, согласно исследованию компании Research & Branding Group. В тройку лидеров также входят шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американская Moderna (12%). Примерно одинаковое количество украинцев доверяют российской вакцине “Спутник V” (9%) и американской Novavax (8%), а трем китайским разработкам – CanSino Biologics, Sinovac Biotech, Sinopharm – в общем доверяет 3% опрошенных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Байден заступился за сына

22.09 / В России разбился истребитель Су-30

19.02 / Лавров раскрыл причины отказа ЕС от безвизового режима с Россией

30.06 / В Поисковом движении РФ назвали символичными слова Путина у Ржевского мемориала

04.10 / Hill – штаб Байдена отказался от критики Трампа, заболевшего коронавирусом

31.08 / Неудачный трюк каскадера на Урале попал на видео

15.07 / Зеленский внес в Раду кандидатуру Шевченко на пост главы Нацбанка

21.02 / В ЛНР начался второй этап вакцинации «Спутником V»

22.01 / В мире: НАТО стало канцерогеном для Европы

09.11 / Экс-глава штаба обвинила Навального в игнорировании фальсификаций на выборах в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска