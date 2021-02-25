Глава Microsoft обвинил Россию в масштабной кибератаке на США

25.02.2021, 21:44, Новости дня

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У Microsoft есть свидетельства причастности российской разведки к массовой кибератаке на американские ведомства и коммерческие компании в декабре 2020 года. Об этом 23 февраля сообщил глава компании Брэд Смит в ходе слушаний в комитете Сената по разведке, трансляция велась на YouTube-канале PBS NewsHour.

“На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще”, – сказал Смит.

13 декабря прошлого года стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны. Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds.

Газета The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.

Президент США Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года обещал рассмотреть несколько вариантов ответа на предполагаемое участие России в кибератаке на американские федеральные структуры. Вашингтон намерен предпринять действия, которые обернутся для Москвы серьезными экономическими, финансовыми и технологическими потерями, говорил собеседник агентства Reuters. В то же время США намерены действовать так, чтобы избежать эскалации конфликта между странами.

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