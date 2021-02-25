Евросоюз на год продлил санкции против властей Беларуси

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25.02.2021, 21:44, Новости дня
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Европейский союз продлил на год санкции против должностных лиц из Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.

“Сегодня совет постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов. Санкции ЕС также нацелены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его”, – говорится в сообщении.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для включенных в список лиц. Под санкции попали 88 человек, включая Лукашенко, а также семь организаций. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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