Сотрудники попавшего под санкции СНБО медиахолдинга создают новый телеканал

25.02.2021, 21:44, Новости дня

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Бывшие сотрудники телеканалов телеканалов ZIK, NewsOne и “112 Украина” так называемого пула нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука создают новый телеканал на базе львовского канала “Первый независимый”. Об этом 24 февраля сообщает “Детектор Медиа”.

У регионального канала изменился собственник, с сегоднешнего дня это ООО “Медиахолдинг Новости”, которое было создано 100 работниками каналов Медведчука. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра. Запуск канала планируется в апреле.

“Детектор Медиа” из своих источников получил макеты рекламы нового канала с участием сотрудников холдинга “Новости”, каналы которого прекратили вещание из-за санкций СНБО, В рекламе задействованы ведущие Анастасия Дайнод и Надежда Сасс.

Фото: detector.media

Основатель и руководитель ООО “Тайм медиа” Роман Любицкий, которому принадлежал “Первый независимый”, в разговоре с “Детектор Медиа” не подтвердил и не опроверг информацию о создании нового информационного канала с участием бывших сотрудников медиахолдинга из пула Медведчука. Любицкий сказал, что более года ищет покупателей для своего канала.

Издание отмечает, что Роман Любицкий был директором телеканала ZIK до его перехода в собственность нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Два источника “Детектор Медиа” подтвердили информацию о создании нового канала на основе “Первого независимого”. Они сообщили, что управлять его запуском будет телепродюсер Алексей Семенов, который работал продюсером каналов “112 Украина”, NewsOne, “Прямий”, а позже возглавил медиахолдинг “Новости” Козака.

Семенов не ответил на запрос “Детектор Мадиа” на момент публикации материала.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируются из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

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