 

Армия Украины сутки обстреливает поселок в Донбассе

25.02.2021, 21:42, Разное
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Вооруженные силы Украины устроили минометный обстрел поселка Еленовка на территории Донецкой народной республики, передает “Царьград”. “Мы как раз с детьми собирались в школу и садик, когда первый раз прилетело”, – рассказала местная жительница. На территории его дома упали восемь снарядов. Обстрелу подвергся и соседний участок.



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