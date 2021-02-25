 

Зампостпреда РФ рассказал об очереди за российскими вакцинами от COVID-19 в ООН

25.02.2021, 21:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В постпредство РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке поступает много запросов на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь, сообщил заместитель постпреда Дмитрий Чумаков.

Также в постпредство приходят подобные обращения от представителей других стран, которые иногда дублируются по двусторонним каналам.

«Существует уже определенная очередь за нашими вакцинами. Мы стараемся по максимуму учесть всех, кто их запрашивает. Но мы понимаем, что для государства первоочередной задачей является обеспечение иммунизацией нашего населения. Оказание международной помощи – это также большая задача», – передает слова Чумакова ТАСС.

Также сейчас активно ведутся переговоры с Сент-Винсентом и Гренадинами, где недавно российской вакциной привился премьер-министр страны Ральф Гонсалвес. «Запросы приходят. Есть и другие обращения», – отметил дипломат.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек.

«Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Термоядерный реактор во Франции должен стать основой энергетики будущего

26.09 / Рост заболеваемости COVID-19 в Белоруссии объяснили акциями протеста

29.12 / Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты

06.01 / Конгрессмен-республиканец назвал штурм Капитолия попыткой переворота

05.07 / Полуторагодовалый ребенок выжил при падении с пятого этажа

04.02 / Боррель призвал к откровенному диалогу с Россией

14.11 / Бахматюк: Решение об уничтожении банков принимали в кабинете президента Порошенко

17.09 / Европарламент принял резолюцию о мерах после покушения на Навального

22.12 / Эксперты объяснили включение Солодова в список губернаторов «новой волны»

15.01 / НАТО высказалось за продолжение диалога с Россией после ее выхода из ДОН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска