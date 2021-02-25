Оппозиция Армении развернула палаточный городок перед зданием парламента

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25.02.2021, 21:40, Новости дня
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Оппозиция Армении, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, установила палатки перед зданием парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, объявив свою акцию бессрочной.

В Ереване проходят акции сторонников и противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Требующие его отставки оппозиционеры собрались у парламента и заблокировали прилегающий к нему проспект Баграмяна. Полицейские выстроились в цепь, но в действия протестующих не вмешиваются. Сам Никол Пашинян объявил о прекращении своей акции и призвал политические силы к консультациям, передает РИА «Новости». Ранее один из организаторов акции, председатель партии «Родина», экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что акция оппозиции на проспекте Баграмяна будет бессрочной.

В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».



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