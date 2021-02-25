Внучка скульптора Вучетича: Дзержинский не должен вернуться на Лубянку

25.02.2021, 21:40, Новости дня

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«Злосчастный» памятник Феликсу Дзержинскому никогда не должен вернуться на Лубянскую площадь, сообщила внучка автора монумента Евгения Вучетича Татьяна Валериус.

«Этот злосчастный памятник не должен вернуться на Лубянку. Никогда. Он – порождение времени и должен в том времени остаться», – написала она в своем Facebook.

По словам Татьяны, ее дед, скорее всего, ни секунды не верил в праведность своего героя. «Работая над памятником, он исходил из конъюнктуры и наличия заказа. Если ты сын дворянина, белого офицера в советской РФ и при этом, почему-то, до сих пор жив, единственный твой путь — изо всех сил верно служить. Что он и делал. Каждый раз, когда заходит речь о возвращении Дзержинского, мне кажется, что дедова душа на том свете страдает и мается от грехов своих», – добавила внучка скульптора.

Говоря об установке памятника на Лубянке она заявила, что лучше там установить «фонтан какой-нибудь или дерево».

Евгений Вучетич в 1958 году стал автором известного монумента Феликсу Дзержинскому, который более 30 лет находился на одноименной площади (ныне – Лубянская площадь). Железного Феликса воздвигли под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима.

Напомним, голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей.

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.