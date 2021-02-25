Эксперты назвали пять лучших смартфонов в 2021 году по цене до 35 тысяч рублей

25.02.2021, 21:38, Разное

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Эксперты составили список из пяти лучших смартфонов, продающихся на территории России, и которые можно купить в 2021 году. Речь идёт исключительно о недорогих моделях, стоимостью не превышающей 35 тыс. рублей.

Открывает пятёрку лучших телефонов Samsung Galaxy M51. Его можно приобрести за 32 тыс. рублей. За эту цену покупатель получает южнокорейский смартфон с самой мощной батареей в линейке – 7000 мАч. Время работы в интернете составляет 24 часа, в случае прослушивания музыки – 182 часа. При этом устройство оснащено 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus экраном и квадракамерой. Сканер отпечатка пальцев на боковой грани, а в качестве основы использован 8-ядерный Qualcomm SM7150 и 6 Гб ОЗУ. Собственная память 128 Гб может быть расширена картой до 512 Гб. Прямо за ним следует Samsung Galaxy Note 10 Lite. Он обладает безрамочным экраном с аналогичной диагональю. Количество своей памяти те же 128 Гб, но по части процессора это устройство более производительно за счёт установки Exynos 9810 и 8 Гб ОЗУ. Цена начинается от 33,7 тыс. рублей.



Изображение взято с: mi.com

Тройку лидеров открывает Xiaomi Mi 10 Lite. За 32 тыс. рублей компания предлагает модель с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб собственной памяти. При этом у него немного меньший экран с диагональю 6,5 дюймов, но дактилоскопический датчик встроен в экран. Имеется поддержка 5G, а процессор Snapdragon 765 немного производительнее конкурентов из Южной Кореи. Второе же место за Honor 30. Цена ничем не отличается от предыдущего телефона в списке, но по части батареи он намного экономичен. В режиме ожидания время работы составляет 432 часа, а 30 часов смартфон проработает без остановки в режиме разговора. В остальном он не сильно отличается от конкурента. Есть датчик распознавания лица и возможность работы в сетях 5G. Главным недочётом является отсутствие сервисов Google, но у Honor имеется доступ к фирменным интернет-магазинам.



Изображение взято с: realme.com

Неоспоримым лидером стал Realme X3 Superzoom. Процессор Snapdragon 855 Plus в паре с 12 Гб ОЗУ демонстрирует лучшую производительность из всего списка. Своя память – 256 Гб. Ещё одним преимуществом является IPS-экран с диагональю 6,6 дюйма. Главной же особенностью является основная камера с четырьмя модулями, среди которых имеется 8 Мп с 5-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом. Фронтальная также отличается от предшественников, так как имеет два модуля на 32 и 8 Мп. Стоимость его начинается от 35 тыс. рублей.

Источник: topmira.com