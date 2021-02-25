Мнение: ЖЖ почти не виден

25.02.2021, 21:36, Разное

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Наткнулся тут на крайне интересное (и чрезвычайно актуальное для всех жж-стов в первую очередь) исследование Левады-центра. Сразу скажу, что слабонервным лучше сразу припомнить, что Леваду у нас идиотами из властной ОПГ велено считать «иностранным агентом», на этом основании счесть все ими заявленное вражескими происками и дальше не читать – а не то расстройство будет гарантировано.

Левадовцы изучали место соцсетей среди каналов информации, которыми пользуются россияне – причем это долгоиграющий проект, замеры по которому производятся регулярно с 2013 года. И в целом информация для соцсетей благоприятная – даже, я бы сказал, какая-то чересчур благоприятная, даже ненормальная – если думать не о соцсетях, а про общество в целом. По опросу Левады выходит, что доверие граждан к соцсетям как к ОСНОВНОМУ источнику информации почти неуклонно росло все последние 8 лет… и в итоге соцсети вышли на общее второе место по доверию среди россиян, обойдя даже интернет-издания! Вот таблица:



Левада-центр, 2021

Бросается в глаза, что Левада в этом опросе даже вообще выкинул к чертовой матери такую опцию, как «печатные издания». Меня, конечно, такой подход шокировал – я все-таки все равно, с упорством истинного консерватора, регулярно покупаю в киоске «Новую газету» и журнал «Эксперт»; но, скрепя сердце, должен, видимо, признать, что в целом они правы – невооруженным взглядом видно, что весь голубиный народ» читать газеты и тем паче журналы давно бросил, говоря языком Лурка, «чуть более чем полностью». Так что если бы «печатные издания» все же присутствовали – они б наверняка плелись на этом графике где-то внизу, пятым колесом в телеге.

Но соцсети-то каковы?! Неформальная и неофициальная информация, получается, выходит на второе место сразу после телевизора! Население просто перестает доверять любым источникам, если на них стоит хоть какой-то штамп «официальности», хоть какая-то печать СМИ! Немудрено, что во всем мире уже до полного беспредела и неприличия усиливается цензура в соцсетях – Россия здесь, видимо, лишь повторяет мировые тренды.

В соцсети попер «голубиный народ». Левада пишет: «За последние несколько лет число ежедневных пользователей социальных сетей увеличилось в полтора раза – в 2017 году 37% опрошенных заходили в соцсети ежедневно или практически ежедневно, в 2021 году – 57%. Примерно в той же пропорции сократилось число тех, кто не пользуется соцсетями вообще – 41% в 2017 году, 26% в 2021 году».

Видали? 57% от ВСЕХ опрошенных заходят в соцсети ежедневно или практически ежедневно (опрос проводился по репрезентативной выборке по всей территории Российской Федерации). Еще 17%, получается, заходят в соцсети менее часто, и лишь один из четырех граждан РФ не пользуется соцсетями вообще. Это и называется тотальный охват.

А вот теперь посмотрим крайне интересную табличку, касающуюся посещаемости соцсетей, имея в виду, конечно, прежде всего наш любимый ЖЖ:



Левада-центр, 2021

Ну и что тут скажешь… Впечатление обескураживающее. Получается, что несмотря на могучий подъем интереса к соцсетям в целом – наш ЖЖ остался чужим на этом празднике жизни и не сумел хотя бы чуть-чуть приподняться, вопреки известной американской пословице, что «прилив поднимает все лодки». Цифра просто позорная – 1%, практически на уровне погрешности. Лично меня особенно задело, что выше ЖЖ оказался даже, прости господи, «Мой мир» Mail.ru – соцсеть, которую лично я всегда считал каким-то недоразумением. Тем не менее у Моего Мира Мейл.ру (МММ?) – 4%, вчетверо больше аудитория. Тут разве что вспоминается фраза фельдмаршала Кейтеля на церемонии подписания капитуляции Германии в 1945 году, когда в зале неожиданно появились представители Франции: «Как?! И эти тоже нас победили?»

И эти тоже.

Все это, думается мне, ставит Живой Журнал в крайне уязвимое положение. Левада – авторитетный опросный центр (если дело не касается политики). 1% у соцсети, когда интерес к другим соцсетям и соцсетям вообще бьет рекорды – это приговор. Скажу проще – в нынешних условиях, когда везде у руля «эффективные менеджеры», одержимые идеями «оптимизаций» и «сокращения расходов», наш ЖЖ могут просто прихлопнуть в любой момент. Как «неэффективный». Это, конечно, будет крайне глупо – зачем уничтожать РОССИЙСКУЮ сеть? Но мы же видим, что «российских сетей» и так дохрена – лидирует Вконтакте, тот же МММ, Одноклассники (!). Потом есть некие «другие сети» – 2%, и там наверняка скрывается Телеграм… Так что отбрехаться эффективные менеджеры из Сбера (а именно он сейчас перекупил ЖЖ у Рамблера) всегда смогут.



Причины деградации ЖЖ

Я по-прежнему утверждаю – что ЖЖ сегодня и самая удобная, и во многом самая интересная сеть. Мне, честно говоря, даже странно видеть 9% у Фейсбука, хочется воскликнуть «на этом месте должны быть мы!» Очень важно, что ЖЖ к тому же – практически бесцензурная сеть, это ее крайне выгодно отличает от всех без исключения западных аналогов (цензура в Твиттере, на Ютубе и в Фейсбуке давно уже стала притчей во языцех). Что же мешает тем же, буквально замордованным Цукербергом пользователям Фейсбука, перебираться на ЖЖ? Ведь и набор опций в ЖЖ несравнимо богаче, и комментирование удобнее, и флер «западности» сейчас уже заметно потускнел…

Я проводил свое мини-исследование, опрашивал заядлых фейсбучан – что же мешает их возвращению на ЖЖ? И выяснил главную причину: похоже, она чисто техническая. Живой Журнал внедрил массу интересных и удобных опций, но, похоже, он прозевал главное, а именно: так и не сумел создать по-настоящему удобную МОБИЛЬНУЮ версию ЖЖ!

В этом и состоит причина провала. Все говорят: десктопная версия ЖЖ – выше всяких похвал, но мобильной пользуются только заядлые энтузиасты. Некоторые мои друзья с фейсбука даже просили меня не выкладывать свои записи ссылками на ЖЖ – потому что, дескать, они ЖЖ не могут читать, им неудобно.

Сам я, к сожалению, тут ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не могу – я из принципа не пользуюсь ни смартфонами, ни телефонным интернетом (к музыке я равнодушен, а от интернета надо хотя бы в дороге отдыхать). Но я – динозавр прошедшей эпохи, это я тоже понимаю.

Вообще же я был бы рад, если бы вдруг появился какой-то новый, суперэффективный менеджер, который бы занялся агрессивным возрождением ЖЖ. Мне кажется, для этого у него есть все предпосылки. Задачей-минимум как раз и было бы – поменяться местами с русскоязычным ФБ, эта цель вполне достижима (при условии отладки мобильной версии).

Из новых возможностей – давно, мне кажется, просто напрашивается предложение «тематических Топов» ЖЖ. То есть не только «Общий топ25», не только территориальные Топы (типа Топ постов Северо-Западного Региона – не совсем ясно, что это и к чему), но и тематические Например, «Психология» – там бы, понятно, царила Эволюция, но и другие могли бы пробиться. Или Топ «Конспирология» – это вообще был бы хайповый перекресток, так как если чем ЖЖ и славен, так это как раз обилием пасущихся здесь конспирологов с очень неплохим пером: Астеррот, Косарекс и несть им числа. Интересный был бы топ «Америка» (тем более, что по аналогии с мало кому интересными территориальными российскими). В ЖЖ есть могучая ветвь русскоязычных эмигрантов в Америке – Арбат, Яков Жерков, Власов, Дандофан и пр. – людям было бы удобнее следить за американскими разборками из, так сказать, первоисточника. И т.д.

Собственно, я бы поставил задачи так, по мере приоритетности:

А) сохранить бесцензурность и сделать это фирменным знаком – «самая неполиткорректная соцсеть Рунета»

Б) Допилить, наконец, мобильную версию

В) Разнообразить Топы

И ЖЖ можно было бы как минимум спасти, а как максимум – вывести выше 10% аудитории! (Догнать ВКонтакте едва ли удастся, поскольку все-таки в основе популярности ВК – пиратство и порнография, и тут за ними не угнаться). Все можно, если только за это взяться. Но одно очевидно: ЖЖ ниже дебильных Одноклассников и никакого «Моего Мира» – это полный провал, и это не может долго продолжаться: или ЖЖ прыгнет выше головы, или очень скоро исчезнет.