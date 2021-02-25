Мнение: Яровая защитила Берию?

25.02.2021, 21:30, Разное

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, оказывается, заявила, что за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, вскоре можно будет получить до 5 лет колонии.

Задумался.

Если я, к примеру, напишу, что Берия – упырь, будет ли это считаться оскорблением ветерана Великой Отечественной?

Дело в том, что в марте 1944 года Лаврентий Берия был награжден одним из высших полководчестких наград СССР – орденом Суворова 1-й степени. За организацию обороны Кавказа. В том же 1944 году за успехи в работе разведки Берия был награжден орденом Красного Знамени.

В 1945 году Берия стал кавалером еще одного ордена Ленина и маршалом Советского Союза.

Как не крути, но Берия – ветеран Великой Отечественной.

И Сталин – ветеран. Отныне не забалуешь. Любое скверное слово про Сталина может аукнуться 5-летним сроком за оскорбление ветерана Великой Отечественной.

Так получается?

Фотография Берии отсюда

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