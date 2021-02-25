Мнение: Письмо: “С моделями тусит”

25.02.2021, 21:12, Разное

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Отношения девушек с тикающими часиками и мужчин с большей ОЗ развиваются по одному и тому же сценарию.

СЗ девушек небольшая из-за разницы ОЗ и их часиков, работы у мужчин много, поэтому внимания девушкам они уделяют мало.

Будь мужчина богатый бездельник, он бы нашел девушку с ОЗ больше, а здесь он надеется, что девушка с ОЗ поменьше будет рада и редким встречам с ним.

Будь эти редкие встречи приятными, СЗ девушки могла бы и подрасти. С нерыбами вырастает за пару-тройку встреч.

Но девушки-рапаны не дают своей СЗ шанса.

Они хотят сразу такой динамики, как будто СЗ и ОЗ их большая, и мужчина должен вцепиться в них как в приз, откинув все остальные дела. И они ведут себя так, как будто они – принцессы, а мужчина – скромный соискатель.

Не получая желаемой динамики, они устраивают взбучки, надеясь, что наказанный мужчина станет внимательней. А мужчина предлагает расстаться.

После этого девушка сидит, придерживая руками открытую хлеборезку и пишет в рубрику письмо, что она не так сделала.

Да все не так, девушки. И парня выбрали не по плечу и щипцы сразу достали и хлеборезку придерживаете обеими руками, вместо того, чтобы просто захлопнуть.

Разбирайте самостоятельно, друзья.

teddyyy

Добрый день, Эволюция!

Спасибо Вам за блог, пару лет назад он очень помог мне в ситуации, когда меня не повысили на работе, как я ожидала. Смогла выкинуть из головы инфантильные обиды, собраться с силами и показать хороший результат, что спустя три месяца повышение все-таки случилось. Аккаунт ЖЖ пустой, тк когда-то создавала его, чтобы иметь возможность Вам написать.

Буду очень благодарна, если Вы поможете разобраться в моей ситуации в личной жизни, пока не знаю, как к этому относиться и могу ли я что-то сделать.

О себе – мне 32, не замужем, детей нет. Часики начинают тикать, хотела бы к 35 родить, если будет партнер. Для себя не планирую рожать, тк моя мама так родила меня и умерла, когда мне было 2 года, от неизлечимой болезни.

К счастью, мамина сестра смогла заменить мне родителей, вырастить меня и дать хорошее образование. Я на такой риск не смогу пойти, не имея никого рядом, так что пока использую свой материнский инстинкт в заботе о собаке. Живу в другой стране вот уже 5 лет. Переехала по работе (трансфер внутри компании) и осталась, с помощью компании сделала вид на жительство, сейчас жду гражданство. Работу поменяла в начале пандемии, зарплата выше среднего, пока всем довольна. С экономикой средне – хорошо получаю, но и много трачу. Снимаю жилье, хочу к концу года взять ипотеку (цены на недвижимость очень высокие, а ставки по ипотеке низкие, поэтому практически у всех ипотека на 20-30 лет). Внешность обычная, хорошая фигура, стройная. Отношений прлноценных с момента переезда не было. Был очень долгий секс-онли. Познакомились с ним, когда я только переехала, влюбилась сильно (хотя сейчас понимаю, что просто было одиноко, никого не знала и поэтому прилипла к нему). Когда начала читать блог, осознала в каком положении я нахожусь, прекратила эту связь. Последний раз виделись наверно 2.5 года назад. Он периодичски писал, потом несколько месяцев назад уехал в другой штат на побоережье, работать удаленно. Вчера написал внезапно, что будет у нас в городе и предлагает встретиться. Пока не знаю, что ответить, не хочу в итоге опять везде слиться. В остальном были какие-то короткие романы с местными, где быстро становилось понятно, что мало общего.

А. живет в другом городе (час на самолете), мой ровесник, русскоязычный. Переехал 8 лет назад, есть гражданство, хорошая работа (доход наверно на 30% выше моего), запускает параллельно сейчас свой бизнес, есть хобби, которое очень важно для него и даже приносит какой-то доход. Очень много работает – день на основной работе и потом до 2-3 ночи на своем проекте. Много инвестирует, через год думает покупать свое жилье. Симпатичный, спортивный, общительный, хорошее чувство юмора. С предыдущей девушкой рассталася наверно около трех лет назад. Говорит, что она хотела свадьбу, а он был слишком молодой и только думал о карьере, поэтому расстались. Она потом вернулась в Россию. Вроде они в нормальных дружеских отношениях.

Познакомились с ним в начале сентября через инстаграм, у нас много обших знакомых, он первый написал. Говорит, что увидел меня в рекомендациях, а наша общая подруга говорит, что это она ему показал мой профайл. Не знаю, кто прав. У нас в штате тогда был очень жесткий карантин с комендантским часом, все было закрыто, гостей нельзя было домой звать. У меня было много работы и щенок, из-за котрого я не спала ночами. Поэтому на сообщения от А. не сразу обратила внимание, отвечала односложно. К тому же русские ребята довольно часто пишут. Потом уже с ним разговорились и стали переписываться почти каждый день. Звал в гости, как только у нас снимут карантин и откроют границу между штатами. Как раз в декабре все наладилось и нам с подругой надо было лететь к нему в город в посольство. Он нас встретил в аэропорту, у моей подруги там живет дядя, и мы в итоге вчетвером все выходные прогуляли. А. показывал нам красивые места, бары, вечером в воскресенье завезли мою подругу в отель, и он предложил вдвоем покататься. Тогда же мы и поцеловались в первый раз. Потом я вернулась домой, он сказал, что хотел бы приехать ко мне в город с другом на НГ. Мы забронировали столик в ресторане на новогоднюю ночь (я позвала еще подругу), начали смотеть билеты и жилье, но у него в штате случилась вспышка короны и границу между штатати опять закрыли, пришлось все отменять. Мы все это время много общались, созванивались каждый день, обсуждали все подряд и очень сблизились (по крайней мере мне так казалось). Он часто говорил, что встречал мало русских девушек, у которых все ок с карьерой и которые живут здесь независимо. В основном все на визах невесты. Иногда спрашивал совет по его проекту, если вопрос был части финансов и бизнес-плана. Постоянно, говорил что я красивая, мне казалось что я ему нравлюсь. Он узнал у моей подруги мой адрес и прислал мне подарок на Рождество.

В конце января открыли границу, и он прилетел ко мне на три дня. Все было очень хорошо, нянчился с моей собакой, что она готова была с ним уезжать. Один вечер ужинали с его родственниками, они 20 лет назад сюда переехали. Он сказал, что я им очень понравилась и они предложили как-нибудь вчетвером куда-нибудь съездить на выходные. Когда отвозила его в аэропорт, чувствовала, что он много смотрел на меня.

Затем, он предложил мне приехать к нему на выходные через неделю, но у них был плохой прогноз погоды и решили, что он все-таки прилетит ко мне и мы снимем домик на побережье. Но оказалось, что у него на субботу было приглашение на ивент, который был очень для него важен, тк он хотел познакомится с потенциальным инвестором. Это было накануне дня Св Валентина. Он запостил фото с этого ивента с другом и девушками-моделями. Я обиделась, написала, что мы отменили поездку, тк ему был очень важен этот ивент, а в итоге он просто с моделями там тусит. Не овтечала ему вечер. Утром он позвонил опять, объяснил, что не подумал, как это со стороны будет выглядить, ничего такого кроме фото не было, девушки буду работать у него на вечеринке, когда будет запуск его проекта. Сказал, что был дома в 10 вечера и еще работал. Замяли эту ссору. К тому же в это же время у нас случилась вспышка короны, нас посадили на карантин на 5 дней и он бы все равно не смог приехать. С четверга карантин сняли и я была уверена, что он сможет прлететь на выходные. Но он опять не смог, тк контракт аренды его квартиры истекал и ему срочно нужно было что-то найти. Сказал, что разберется с квартирой, выспится в эти выходные и через неделю уже сможет прилететь с четверга по воскресенье.

Ну и в начале этой недели я чувствую, что общения все меньше и меньше. Понимаю, что у него завал с работой и проектом. Его еще повысили и нагрузки прибавилось, плюс поиски квартиры. Он обещает позвонить и не звонит, тк срочный митинг. Потом пишет ночью, конда я уже сплю и вижу сообщение только утром.

В среду ночью я ему написала:

Я: А., а в твоей жизни вообще есть сейчас место для отношений, личной жизни? Просто вижу что тебе совсем не до этого.

А: да, я тоже это вижу. последняя неделя была очень стрессовой из за квартиры.

но в целом да, ты абсолютно права. И что в этой ситуации делать – скорее всего было бы правильным сконцентрироваться на том что именно сейчас важно.

я не смогу бросить свой проект, не смогу по сути нормально уделять время кому-либо потому что в 5 pm я собираюсь выйти поесть а в 5-05 прилетает срочный запрос на meeting и я всё отменяю и выхожу на разговор. лимитировать это я не могу потому что по сути на этом этапе лимита нет – делаешь столько, сколько можешь. а потом падаешь спать.

Я: Я тебя поняла.

А: и беда как раз в том, что как бы я не хотел – на этом этапе у меня много чего валится с рук. в идеале – это уйти с работы и сосредоточиться на своём деле. но пока что я так не рискую делать.

ты отличная девушка. нереально красивая, успешная, умная. Но стоит ли мне твоё время забирать? Смогу ли я по должному уделить время и быть рядом? скорее всего, даже если физически быть рядом – то морально всё равно где-то там. Это обьективно не есть хорошо .

Это было вчера днем, в 2 ночи он написал, что только закончил работать, спросил почему не сплю. Я написала, что наверно лучше пока не общаться. По-дружески я не смогу, а по-другому не получается. Он ответил, что сам понимает, что не вывезет сейчас отношения. Что пока ему надо прийти в себя, переехать на новую квартиру, последнюю неделю он спит по 2-3 часа. Я написала, что очень хочу его поддержать и помочь, но все, что могу сейчас сделать – это не мешать ему.

Потом он пожелал мне спокойной ночи, я заархивировала наши чаты, замьютила уведомления о его постах в инстаграм.

Не понимаю, как относится к этому. Хочется верить, что действительно в его жизнь сейчас не умещаются отношения, еще и на расстоянии. Но в то же время есть мысли, что я его начала щипцевать и штурманить, и когда подняла эту тему, он сразу ее подхватил и спел арию мертвого жука. Есть ли какой-то шанс оставить о себе хорошее впечатление и вернуть эти отношения в будущем?

Заранее спасибо!