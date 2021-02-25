 

Mercedes тестирует электрический седан EQE

25.02.2021, 20:58, Новости дня
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Известная марка Mercedes приступила к тестам модернизированного электрического седана под названием Mercedes седан EQE.

Данный автомобиль выполнен на платформе MEA, разработанной специально для электрического транспорта. По снимкам можно увидеть обтекаемую форму кузова, а также некоторые элементы от модели концепта Mercedes Vision EQS. Вместе с тем в салоне установят три дисплея, а также широкую приборную панель. Эксперты прогнозируют, что электрический седан сможет проехать без подзарядки около 700 километров.

Уровень производительности электрокара на данный момент не раскрывают. Представители немецкого бренда умалчивают также подробности о дате официальной презентации указанного автомобиля. Более точные детали представят до конца текущего года.



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