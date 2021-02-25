 

Skoda опубликовала первые фотографии хетчбэка Fabia нового поколения

25.02.2021, 20:58, Новости дня
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Чешский бренд Skoda опубликовал изображения обновленного хетчбэка Skoda Fabia.

Уже озвучены некоторые технические характеристики автомобиля. Официальная премьера хетчбэка состоится уже весной текущего года. Разработчики применили архитектуру MQB-A0, которая используется во многих моделях. Кроме того, под капотом установлен 1-литровый бензиновый двигатель с мощностью 65 или 80 л.с. в разных модификациях. Кроме того, в продажу выпустят улучшенную модель с 1,5-литровым агрегатом на 150 л.с. мощности.

Известно, что хетчбэк получит механическую или автоматическую коробку передач, а также передний привод. Более того, автомобиль отличается светодиодными фарами, формой крыши, а также бамперами. Остальные сведения озвучат на ближайшей презентации модели Skoda Fabia.



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