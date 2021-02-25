Мнение: Шария объявили в розыск

25.02.2021, 20:56, Разное

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Угар кутежа продолжается. Помимо блокировки Живого Журнала и еще 425 сайтов https://colonelcassad.livejournal.com/6582196.html, ранее обвиненного в государственной измене Шария объявили в государственный розыск. СБУ намерена добиваться международного розыска и дальнейшей экстрадиции Шария на территорию Украины для суда по делу о государственной измене. В этой новости прекрасно решительно все, особенно если помнить, как в 2019-м году Шарий топил за Зеленского.

Относительно возможности выдачи Шария на Украину, то как представляется "вероятность этого крайне мала".

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