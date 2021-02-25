В НАБУ пояснили, почему закрыли производство о якобы хищении Порошенко $100 млрд

25.02.2021, 20:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило закрытие одного из уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом бюро сообщило в ответ на запрос “Радіо Свобода”.

Речь идет о производстве о якобы хищении $100 млрд, которое было зарегистрировано по заявлению народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Рената Кузьмина и группы нардепов. В производстве фигурировали экс-президент США Барак Обама и нынешний президент Джо Байден.

“По результатам осуществления досудебного расследования установлено отсутствие события уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 [легализация доходов, полученных преступным путем], ч. 5 ст. 191 [присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением], в связи с чем 25 января 2021 года принято решение о закрытии уголовного производства”, – пояснили в НАБУ.

Основания для закрытия производства дали проведенные следственные действия и их результаты, а также другие доказательства, подчеркнули в бюро.

По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, заявление нардепов, по которому открыли уголовное производство, было зарегистрировано в декабре 2019 года. Кузьмин об открытии уголовного производства заявлял в Facebook 29 января 2020-го. Он утверждал, что речь идет о хищении средств международной финансовой помощи.

Головань пояснил, что основанием для заявления Кузьмина и группы депутатов стала информация российских СМИ и блогеров, которые ссылались на якобы утверждение личного адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о расхищении $100 млрд.

11 сентября Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

26 января Головань заявил, что в Украине через два дня после инаугурации Байдена по решению Печерского райсуда Киева были зарегистрированы уголовные производства в отношении его и Порошенко. Новиков 3 февраля сообщил, что уголовные производства открыли “в авральном порядке” и так же быстро закрыли. В Офисе генпрокурора сообщили в тот же день, что уголовных производств в отношении Порошенко и Байдена не открывали.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

—