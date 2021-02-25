 

В НАБУ пояснили, почему закрыли производство о якобы хищении Порошенко $100 млрд

25.02.2021, 20:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило закрытие одного из уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом бюро сообщило в ответ на запрос “Радіо Свобода”.

Речь идет о производстве о якобы хищении $100 млрд, которое было зарегистрировано по заявлению народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Рената Кузьмина и группы нардепов. В производстве фигурировали экс-президент США Барак Обама и нынешний президент Джо Байден.

“По результатам осуществления досудебного расследования установлено отсутствие события уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 [легализация доходов, полученных преступным путем], ч. 5 ст. 191 [присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением], в связи с чем 25 января 2021 года принято решение о закрытии уголовного производства”, – пояснили в НАБУ.

Основания для закрытия производства дали проведенные следственные действия и их результаты, а также другие доказательства, подчеркнули в бюро.

По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, заявление нардепов, по которому открыли уголовное производство, было зарегистрировано в декабре 2019 года. Кузьмин об открытии уголовного производства заявлял в Facebook 29 января 2020-го. Он утверждал, что речь идет о хищении средств международной финансовой помощи. 

Головань пояснил, что основанием для заявления Кузьмина и группы депутатов стала информация российских СМИ и блогеров, которые ссылались на якобы утверждение личного адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о расхищении $100 млрд. 

11 сентября Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

26 января Головань заявил, что в Украине через два дня после инаугурации Байдена по решению Печерского райсуда Киева были зарегистрированы уголовные производства в отношении его и Порошенко. Новиков 3 февраля сообщил, что уголовные производства открыли “в авральном порядке” и так же быстро закрыли. В Офисе генпрокурора сообщили в тот же день, что уголовных производств в отношении Порошенко и Байдена не открывали. 

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / СМИ: Белый дом может попросить политназначенцев подать в отставку к выборам

25.12 / Власти просят американцев поберечь себя на Рождество, чтобы не оказаться на больничной койке

13.02 / Сенаторы призвали администрацию Байдена обеспечить соблюдение законов о санкциях против “Северного потока – 2”

28.07 / Евросоюз раскритиковал Путина за намерение строить военные корабли в Крыму

21.07 / Дегтярев ответил на вопрос об участии в выборах

26.06 / Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса

17.01 / Мнения: Хитрый рыцарь

04.10 / Свитолина о выходе в четвертьфинал Roland Garros: Из-за того, что у меня сейчас самый высокий номер посева, трофей мне не дадут

18.11 / Ученый ответил на критику вакцины COVID-19 со стороны Навального

26.08 / Эксперт назвала потенциально заинтересованные в устранении Навального силы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска