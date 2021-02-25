 

В налоговой планируют 5 тыс. проверок на 2021 год, малый и средний бизнес не затронут

25.02.2021, 20:54, Новости дня
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В Государственной налоговой службе планируют около 5 тыс. проверок на этот год, они затронут преимущественно крупный бизнес. Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель главы ведомства Наталия Рубан, передает корреспондент “ГОРДОН”. 

“Сейчас открыли возможность проводить проверки, будет 4 тыс. плановых проверок и около тысячи по материалам Временной следственной комиссии Верховной Рады”, – сообщила она.

Рубан подчеркнула, что  95% внимания налоговой сейчас уделяется крупному капиталу.

“В списках предприятий, позволенных к проверке, нет вообще ФЛП, ни одного, ни крупных, ни маленьких. Нет малого бизнеса, нет среднего бизнеса – это крупный капитал, большие предприятия, которые десятилетиями остаются убыточными, при этом претендуют на большие суммы возмещения, или работают в высокорентабельных сферах деятельности”, – рассказала она.

Рубан добавила, что если нарушений нет, проверка ничем не угрожает бизнесу. “Мы не выставляем сегодня аудиторам KPI любой ценой выполнить показатель, мы от такой практики уже давно отказались”, – заявила замглавы ведомства.

В марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины для защиты малого и крупного бизнеса от негативных последствий в связи с неиспользованием экономического потенциала из-за пандемии. С весны 2020 года большинство налоговых проверок не проводились из-за моратория.

В начале февраля 2021 года Кабмин разрешил возобновить налоговые проверки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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