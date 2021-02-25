Жители Путивля Сумской области протестовали против повышения зарплат чиновникам и главам общин

25.02.2021, 20:54, Новости дня

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Жители 25 февраля вышли на протест против повышения зарплат местных чиновников, сообщает местное издание “Данкор онлайн”.

Портал отмечает, что общественная организация “Сеть антикоррупционных центров” опубликовала в Facebook данные о зарплате чиновников Путивля и глав объединенных территориальных общин, которые вызвали возмущение жителей города.

Согласно публикации, зарплаты заместителей городского головы Валерия Волкова в разы превышают среднюю зарплату работников бюджетной сферы Путивльской ОТО. Так в декабре прошлого года зарплата первого заместителя головы Константина Гаврильчука составила вместе с надбавками и премиями 60 тыс. грн., другой заместитель городского головы, Владимир Воронин, получил в декабре более 80 тыс. грн.

https://www.facebook.com/anticorrmer/photos/a.233827437523325/716628672576530/

Средняя зарплата в городе для сотрудников бюджетной сферы составляет 6 тыс. грн, писала в февраля в своем Facebook депутат местной ОТО от фракции “Слуга народа” Ольга Бутова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=801962577071191&id=100017723684444

Она сообщила, что обратилась к городской власти с предложением внести изменения в решение горсовета о премиях в размере 50%, а также отменить премии к восьми праздникам, пишет “Данкор онлайн”.

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