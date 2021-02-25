Суд арестовал на два месяца эксперта, выступавшего на телеканалах, связанных с Медведчуком

25.02.2021, 20:54, Новости дня

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25 февраля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца для военно-политического “эксперта” Юрия Дудкина. Об этом со ссылкой на источник в суде сообщил “Укринформ”.

Служба безопасности Украины сообщила Дудкину о подозрении в госизмене. По версии следствия, он причастен к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Подозрение объявлено по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан по признакам расы, национальности, религии и другим признакам.

По информации СБУ, Дудкин по заданию кураторов создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в соцсетях и YouTube-каналы) и отдельные блогеры, которые финансировались из России. Дудкин лично принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных телеканалах

Дудкин выступал на попавших под санкции телеканалах “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком. В частности, в комментарии “112 Украина” после закрытия канала он говорил о “неадекватных шагах” властей.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируются из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

После блокировки телеканалов, как выяснил “Детектор медиа”, медиахолдинг “Новости” решил объединить их в один, а учредителями сделать сотрудников. По данным источников издания, новый канал будет подавать документы на получение лицензии на вещание в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

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