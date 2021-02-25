 

Идею памятника на Лубянке прокомментировал архитектор

25.02.2021, 20:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Скульптор Салават Щербаков прокомментировал голосование о выборе персонажа для установки памятника на Лубянке. Людям предлагают отдать свой голос либо за Феликса Дзержинского, либо за Александра Невского.

По мнению скульптора, Дзержинский отсылает нас к трагических событиям в России начала XX века, когда страна оказалась буквально расколота на две части. В качестве объединяющей фигуры создатель ВЧК выступать не может.

“Мне кажется, что в этом случае стоило бы там поставить какую-то достаточно капитальную и бесспорную фигуру, каковым и является Александр Невский для всей страны”, – цитирует RT Салавата Щербакова. Ранее с поддержкой кандидатуры святого благоверного князя Александра Невского выступили в Русской православной церкви.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Почему нельзя встречать 2021 год в яркой одежде

11.08 / Боролись полтора месяца: в Подмосковье спасли женщину с пораженными на 95% легкими

10.07 / Собянин высказался о вероятности второй волны коронавируса в Москве

18.09 / Явление Девы Марии в городе Зейтун (Египет)

08.11 / Названа диета, которая поможет продлить жизнь до 100 лет

07.07 / Лепс рассказал, чего не хватает современному российскому шоу-бизнесу

30.09 / Мнение: Как обезвредить интернет 2020 года

28.01 / Скандалы: Они сражались за родину

24.02 / Мнение: Две конфорки – за глаза; откуда в нас ненависть к еде

06.10 / Дарья Мельникова впервые показала младшего сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска