Идею памятника на Лубянке прокомментировал архитектор

25.02.2021, 20:52, Разное

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Скульптор Салават Щербаков прокомментировал голосование о выборе персонажа для установки памятника на Лубянке. Людям предлагают отдать свой голос либо за Феликса Дзержинского, либо за Александра Невского.

По мнению скульптора, Дзержинский отсылает нас к трагических событиям в России начала XX века, когда страна оказалась буквально расколота на две части. В качестве объединяющей фигуры создатель ВЧК выступать не может.

“Мне кажется, что в этом случае стоило бы там поставить какую-то достаточно капитальную и бесспорную фигуру, каковым и является Александр Невский для всей страны”, – цитирует RT Салавата Щербакова. Ранее с поддержкой кандидатуры святого благоверного князя Александра Невского выступили в Русской православной церкви.