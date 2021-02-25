 

В ОНК подтвердили этапирование Навального в колонию

25.02.2021, 20:50, Новости дня
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Блогера Алексея Навального этапировали из СИЗО-1 «Матросская тишина» в исправительную колонию общего режима, где он будет отбывать наказание, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Его увезли из СИЗО в колонию, в какую – не знаю», – передает ее слова ТАСС.

Ранее об этапировании Навального сообщил его адвокат Вадим Кобзев. ФСИН, согласно закону, позднее сообщит о месте отбывания наказания родственникам.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.



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