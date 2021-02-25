Мнение: Прощай, Украина!

25.02.2021, 20:46, Разное

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Спешу, кстати, обрадовать украинцев (а заодно и попрощаться с ними). Зеленский (очевидно, готовясь к войне…) Или нет – наверно, правильнее было бы написать так: Зеленским (очевидно, готовясь к войне) на Украине реальные власти предписали всем провайдерам заблокировать аж 426 сайтов. В уже опубликованном списке на почетном 409 месте – 409.https://livejournal.com/

То есть, говоря попросту – весь ЖЖ целиком. Как я и писал недавно : украинцы, голосуя за Зеленского, верили, что голосуют за анти-Порошенко – а в результате получили Порошенко в квадрате. Зеленский делает то, на что даже Порошенко не решался. Вслед за закрытием телеканалов простым распоряжением (даже не заморачиваясь судами!) – уже и прямая цензура в интернете, просто браво!

Что ж. До свиданья, украинцы. Мы будем скучать без вас. Или уж ставьте ТОР и все равно заходите – ЖЖ всегда и всем рад.

Кстати, обращаю внимание, насколько последовательно выдерживается курс, заданный тем же Порошенко – курс на всобъемлющую дезинтеграцию. Хотя, конечно, забанивание на госуровне – не тот идеал, к которому стремятся украинские (?) власти. Идеал для них – когда им не придется никак банить ни ЖЖ, ни Одноклассников, а украинцы туда все равно заходить не будут – просто потому, что там все написано на незнакомом украинцам языке. На русском.

Это, очевидно, и есть конечная Цель.