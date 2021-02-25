 

Мнение: Прощай, Украина!

25.02.2021, 20:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Спешу, кстати, обрадовать украинцев (а заодно и попрощаться с ними). Зеленский (очевидно, готовясь к войне…) Или нет – наверно, правильнее было бы написать так: Зеленским (очевидно, готовясь к войне) на Украине реальные власти предписали всем провайдерам заблокировать аж 426 сайтов. В уже опубликованном списке на почетном 409 месте – 409.https://livejournal.com/

То есть, говоря попросту – весь ЖЖ целиком. Как я и писал недавно: украинцы, голосуя за Зеленского, верили, что голосуют за анти-Порошенко – а в результате получили Порошенко в квадрате. Зеленский делает то, на что даже Порошенко не решался. Вслед за закрытием телеканалов простым распоряжением (даже не заморачиваясь судами!) – уже и прямая цензура в интернете, просто браво!

Что ж. До свиданья, украинцы. Мы будем скучать без вас. Или уж ставьте ТОР и все равно заходите – ЖЖ всегда и всем рад.

Кстати, обращаю внимание, насколько последовательно выдерживается курс, заданный тем же Порошенко – курс на всобъемлющую дезинтеграцию. Хотя, конечно, забанивание на госуровне – не тот идеал, к которому стремятся украинские (?) власти. Идеал для них – когда им не придется никак банить ни ЖЖ, ни Одноклассников, а украинцы туда все равно заходить не будут – просто потому, что там все написано на незнакомом украинцам языке. На русском.

Это, очевидно, и есть конечная Цель.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / “Спутник V” спасает мир от коронавируса. ВИДЕО

29.12 / Журналист напомнил армянам о преступлениях против азербайджанцев

23.11 / Поклонники предположили, с кем встречается актер Алексей Чадов

30.01 / Мнение: Дружба крепкая

09.11 / Мнение: Инаугурация Луиса Арсе

19.08 / Скандалы: Из тюрьмы в бочку

09.08 / «Я рыдала» – Елена Захарова рассказала, как утратила половину волос

01.10 / Страшно смотреться в зеркало истории

27.11 / Мнение: Нюрнбергский процесс до сих пор вызывает вопросы

17.02 / Правнук Берии подал иск о плагиате к создателям аниме «Тетрадь смерти»*

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска