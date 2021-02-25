 

Мнение: Куда этапируют Навального?

25.02.2021, 20:40, Разное
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Навального вывезли из «Матросской тишины». Несмотря на то, что решение Бабушкинского райсуда Москвы по «ветеранскому делу» не вступило в законную силу. И дата апелляции пока не известна.

Адвокат Вадим Кобзев заявил, что не знает, куда повезли Навального: «Они могли это сделать. Мы уже говорили о том, что по Москве пошла такая практика: людей отправляют отбывать наказание, не дожидаясь вступления решения в силу, не дожидаясь даже апелляции. Из ряда вон выходящего здесь ничего нет».

По моей информации, рассматривался вариант, что Навальный будет этапирован в Мордовию, в поселок Леплей, в колонию для первоходов ИК-5 (не как БС (бывший сотрудник), а как имеющий статус адвоката, для обеспечения БМ (безопасного содержании)).

Как осужденному, признанному «склонным к побегу»,  Навальному положен спецэтап. То есть в колонию его доставят не в «столыпинке», а автозаками в сопровождении автомобилей охраны.

По всей видимости, уже сегодня он  будет доставлен во Владимирский централ и водворен в пересыльную камеру. Оттуда его повезут в Нижний Новгород, оттуда в Арзамас. Из Арзамаса в Саранск. А уже оттуда – в поселок Леплей.

Хотя не исключено, что Навального могут  повезти и за  Урал…   Одним произволом больше, одним – меньше… Не до церемоний и не до  выполнения буквы и духа законов.

Этапирование может занять от недели до месяца, а то и больше. В пересыльных камерах арестанты могут неделями ждать этапа.
И все это время про Навального не будет никаких новостей. ФСИН будет скрывать информацию о перемещении Навального на вполне законных основаниях. А кому положено будут мониторить «общественные настроения», забудут Навального или не забудут? Уверен, что не забудут…

Источник: Ирек Муртазин



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