Мнение: Методы белорусской революции, дворянство Ленина и воспитание детей номенклатуры

25.02.2021, 20:30, Разное

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1. Алексей Николов делится впечатлениями от поездки в стонущую под игом тирана Белоруссию. Лично я полагаю, что товарищ Лукашенко засиделся на своём посту, совершил массу ошибок и серьёзно навредил не только России, но и выбравшему его народу. Насколько я понимаю ситуацию, политические пружины уже смазаны и приведены в движение, в ближайшие годы мы увидим Александра Григорьевича на почётной пенсии.

Повторю ещё раз, у белорусов есть причины желать скорейшей отставки своего президента. И всё же, несмотря на все грехи действующего правителя, нужно обладать специфическим складом ума, чтобы поддерживать местных революционеров:



https://a-nikolov.livejournal.com/514612.html

Мне рассказали немало историй из собственных жизней про то, как сторонники свободы, демократии и общечеловеческих ценностей мирно убеждали несознательных журналистов принять правильную сторону.



Например, как облили краской коляску с грудным ребенком журналистке «неправильного» телеканала.



Как у другой журналистки воспитательница вышвырнула за ограду детского сада пятилетнюю дочку, когда узнала, какая у нее несознательная мама. Если кто не понял: выставила пятилетнего ребенка за ограду. Одного.



Как резали шины у автомобилей.



Как наклеивали «позорные письма» на двери квартир.



Как круглые сутки кружили вокруг телекомпании на машинах с включенными сиренами, сменяя друг друга, доводя девушек до истерик.



Как преследовали престарелых родителей непрерывными звонками в дверь и кричали угрозы.

2. Читатель Ивано Иванов привёл в комментариях любопытный документ от ноября 1886 года о признании дворянского состояния семьи Ульяновых:

https://olegmakarenko.ru/2075841.html?thread=791812033#t791812033

Илья Ульянов, глава семейства, получил в 1877 чин действительного статского советника, дающий право на потомственное дворянство. В начале 1886 года он умер.

Дворянство дали всей его семье, кроме старшей дочери Анны, сестры Владимира Ильича, которая была уже совершеннолетней и не предоставила необходимые документы (справку об отсутствии судимости и «личное ходатайство»).

В декабре 1886 года Александр Ульянов, старший брат Ленина, примкнул к террористам и планировал 1 марта 1887 года осуществить покушение на Александра III. Юный революционер, недавно лишившийся отца и вовлечённый без присмотра в радикальную оппозицию, был арестован и повешен. Вместе с ним была арестована как соучастница вышеупомянутая сестра Анна, получившая 5 лет ссылки.

Кстати, пан Дзержинский, памятник которому сейчас всерьёз собираются поставить в Москве, также был дворянином. Это не помешало ему принять самое деятельное участие сначала в революции, а потом и в организации знаменитых ленинских концлагерей для контрреволюционеров.

Революции, вопреки распространённому заблуждению, никогда не устраиваются «простым народом». Большая часть борцов за власть имеет социальное и материальное положение значительно выше среднего.

3. Блогер monetam рассказывает о воспитании детей советской номенклатуры в Доме правительства в 1930-е годы:

https://monetam.livejournal.com/1520425.html

«Номенклатурные семьи принадлежали разным племенным традициям с разными системами родства, разделения труда, расселения и наследования, но внутри Дома почти все тяготели к дворянской модели, почерпнутой из русской литературы золотого века (аристократической, а не буржуазной, в отличие от большинства западноевропейских аналогов): далекий или отсутствующий отец, внушающий восхищение и страх; менее далекая и реже отсутствующая мать, внушающая чуть меньше восхищения и страха; более или менее жалкая немецкая гувернантка; более или менее презираемый учитель музыки и горячо любимая няня, которая воспитывала детей, пока не приходило время смотреть «Синюю птицу» и идти в школу.

Отцы ассоциировались с театрами, музеями, шахматами, дачными обедами, вечерним чтением, однодневными домами отдыха и — изредка — черноморскими курортами. (Большинство родителей ездили на курорты вдвоем или с друзьями, оставляя детей под присмотром нянь или бабушек). Матери не ассоциировались ни с чем особенным. В некоторых семьях жили немецкие гувернантки, которые подрабатывали уроками в других семьях и «прогулочными группами» во дворе. Помимо обучения языку «немки» (в основном немолодые политические эмигрантки, беженки из Прибалтики или профессиональные гувернантки с дореволюционным стажем) отвечали за осанку и хорошие манеры. Они не устанавливали близких отношений со своими подопечными и часто конфликтовали с русскими нянями, которые не скрывали своей нелюбви и ревности. <…>

Большинство девочек и некоторые мальчики учились играть на пианино; некоторые занимались в музыкальных школах, к большинству ходили учителя. Для детей младше семи лет существовали прогулочные группы и «деткомбинат» на верхнем этаже 7-го подъезда. Комбинат состоял из яслей на 15-20 детей и детского сада на 50-90 детей, со штатом в 25 сотрудников, включая врача, медсестру, двух «сестер- воспитателей», музыкального работника, «педагога-немку», восемь педагогов и «белошвейку-портниху». Помимо еды, белья, игрушек, пеленок, полотенец и ночных горшков детский сад предоставлял детям носки, майки, трусики, лифчики, тапочки, варежки, валенки, подвязки, матроски, ночные рубашки и маскарадные костюмы.

В хорошую погоду на крышу над 7-м подъездом выносили лежаки, и дети отдыхали после обеда в меховых мешках. На лето детский сад вывозили в «колонию» под Москвой. Всем детям выдавались характеристики с оценкой их «трудовых навыков» и отношений со сверстниками («коллектив ее любит»).

Казалось бы, красивая жизнь, однако завидовать младшему поколению советской номенклатуры 1930-х годов будет только совсем незнакомый с историей человек. Огромная доля ответственных работников тех лет была раскатана репрессиями. Некоторые дети попали в лагерь для ЧСИР (членов семей изменников родины), другие вынужденно сменили две-три семьи: родителей расстреливали, ребёнка усыновляли друзья родителей, за друзьями родителей также приезжали чёрные воронки…