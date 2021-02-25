Мнение: Шкатулка и динамика

25.02.2021, 20:22, Разное

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Вот такой момент давайте разберем.

Из письма в письмо авторы раскладывают содержимое шкатулочки.

Комментаторы им пишут: шкатулочка. А авторы такие: ага, шкатулочка. И снова раскладывают.

Из письма в письмо, из письма в письмо.

У большинства даже и мысли не мелькнет, что можно иначе.

Большинство не представляют себе, как рассказать про ситуацию без шкатулочки.

Им кажется, что они описывают свою СЗ и динамику сближения, когда раскладывают шкатулочку.

Давайте разберемся, что такое шкатулочка и чем она отличается от описания динамики.

Положительная динамика – это рост общей территории и вашего КП.

Общая территория – это когда вы становитесь сначала парой, потом очень близкой парой, потом супругами, потом родителями общих детей и так далее. Общая территория растет.

КП – это ваша доля в общей территории, по сути ваши права на человека.

То о чем мечтают все влюбленные. Завоевать, захватить, влюбить в себя. Вот это – КП.

Формула КП = СЗ + n(ОЗ)

Где СЗ – ваша значимость для человека, а n(ОЗ) – ваши полезные вложения в общее поле.

Многие пытаются понять свою СЗ для человека по тому, сколько он кидает им шаров и корма.

Но это его n(ОЗ), это увеличивает его КП, а не ваше, и это не растит общую территорию.

Что перечисляют авторы обычно? Сколько слов хороших сказал, сколько подарков сделал, сколько преград преодолел и скалок перенес.

Но это все – содержимое шкатулки, то есть корм для их короны.

Никакого отношения к росту их КП это не имеет.

Наоборот, это то, что их КП делает меньше, что снижает их СЗ.

Корм для вашей короны – это то, что снижает вашу СЗ. Корона растет, СЗ уменьшается.

Все слова, обещания и оправдания, которые вы вытащили щипцами, это корм для короны, и это снижает СЗ.

Все подарки и комплименты, которые вы вытянули щипцами, снижают вашу СЗ и уменьшают ваше КП.

Даже если подарки и комплименты были совершенно спонтанны, не под щипцами, не из вежливости, не по долгу, не из жалости, а на сто процентов спонтанны, это все равно не имеет отношения к вашему КП.

Это n(ОЗ) человека, его вложения, это увеличивает его КП, это растит его СЗ для вас.

При чем тут вы?

Получается полный абсурд, когда вы перечисляете в письме, какой классный парень, и красивый, и вежливый, и внимательный, и галантный, или девушка прекрасная, и нежная, и ласковая, и готовит хорошо, и сексом любит заниматься, и все эти прекрасные качества партнера вы почему-то кладете себе в шкатулочку и подтверждаете этим свою значимость.

При чем тут вы?

Ваша значимость растет от того, что вы делаете для человека приятного, хорошего, ценного.

Опишите свои вложения в письме. Сопоставьте ОЗ честно и опишите свои вложения. Отсюда будет точно понятно ваше КП. Потом шаги свои с обеих сторон и будет понятно, у кого шагов недобор или перебор, кто вышел из своего КП. Поместите фокус на то, что вы делаете для человека, а не только на то, что человек делает для вас. Его вложения растет его КП, а ваше КП – ваши вложения.

Вы думаете, что содержимое вашей шкатулки – это шаги человека.

Но шаги это другое.

Шаги – это расширение общей территории. Это то самое: стать парой, начать вместе жить, стать супругами.

Давайте посмотрим, что авторы принимают за шаги.

Вот, например, автор последнего письма пишет:

“Мы все это время много общались, созванивались каждый день, обсуждали все подряд и очень сблизились (по крайней мере мне так казалось). Он часто говорил, что встречал мало русских девушек, у которых все ок с карьерой и которые живут здесь независимо. В основном все на визах невесты. Иногда спрашивал совет по его проекту, если вопрос был части финансов и бизнес-плана. Постоянно, говорил что я красивая, мне казалось что я ему нравлюсь. Он узнал у моей подруги мой адрес и прислал мне подарок на Рождество.

В конце января открыли границу, и он прилетел ко мне на три дня. Все было очень хорошо, нянчился с моей собакой, что она готова была с ним уезжать. Один вечер ужинали с его родственниками, они 20 лет назад сюда переехали. Он сказал, что я им очень понравилась и они предложили как-нибудь вчетвером куда-нибудь съездить на выходные. Когда отвозила его в аэропорт, чувствовала, что он много смотрел на меня”

Шагов почти нет никаких, только готовность приехать к автору на выходные.

Для разницы их ОЗ, расстояния между ними и занятости парни, шаги вполне понятные. Совсем небольшие.

А в шкатулку автор складывает шары, в том числе вытянутые щипцами, и разный мусор, вроде виз невест.

Шары человека – это его вложения, а не ваши, они растят его СЗ, а не вашу.

Но все это лежит у автора в шкатулке. И кормит ее корону.

Они уделял ей внимание, по телефону. Он говорил ей комплименты. Нахваливал. Сравнивал с другими знакомыми русскими девушками, в ее пользу. Он проявлял уважение к ее специальности. Опять говорил комплименты. Снова.

Он прислал ей подарок на Рождество.

Он прилетел и играл с ее собакой. Он позвал ее на ужин с родственниками. Он говорил ей комплименты от лица родственников. Он передал их приглашение. Он смотрел на нее по пути в аэропорт. Много смотрел.

Парень молодец. Его n(ОЗ) большое, тем более ОЗ тоже выше.

Поэтому его КП и выросло, автор влюбилась.

Вот что лежит в ее шкатулочке. Доказательства того, что парень хорош, “ей подходит”.

Но она думает, что это – доказательства ее большой СЗ для него.

Но при чем тут СЗ автора?

Чтобы ее СЗ росла, нужны были ее n(ОЗ), ее вложения.

Но вместо роста СЗ авторы только и делают, что растет свою корону.

И они вытаскивают вложения из другого человека, в результате чего их СЗ падает, а его СЗ растет.

И из маленькой взаимной симпатии, которая могла бы вырасти во что-то большее, вырастает большой дисбаланс.

Нужно не вытягивать, а наоборот сокращать вложения человека. Без штурманства.

Вложения его в идеале должны быть не больше, чем ваша СЗ.

Если вложения больше, чем ваша СЗ, человек остывает к вам, ваша СЗ снижается.

Понятно почему это происходит?

Проследите в последнем письме, как уменьшалось КП автора.

Наезд по поводу моделей – это был ее большой косяк.

После него ее СЗ уменьшилась сразу вдвое или втрое, а ведь и была небольшой.

Вложения парня растили его СЗ, а ее СЗ снижали. Понятно почему?

Проанализируйте эту историю коротко с точки зрения формулы КП.

Как КП парня росло, как ее КП уменьшалось.

И с чем она осталась в итоге.