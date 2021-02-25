 

Мнение: Новый виток

25.02.2021, 20:18, Разное
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В Армении новый виток кризиса. После слов Пашиняна о негодных "Искандерах" был уволен несогласный с ними заместитель начальника Генштаба ВС Армении. Тут же в духе корпоративной солидарности выступил ужа начальник Генштаба и призвал Пашиняна к отставке. В ответ Пашинян уволил уже начальника Генерального штаба.

Причина происходящего вполне прозрачна. Пашинян более чем прозрачно заявил о дичайшей коррупции в вопросах закупки вооружений, в том числе и в военном ведомстве – иного толкования о бесполезных некондиционных Искандерах просто не просматривается. Косвенно, кстати, здесь просматривается и обвинение в российскую сторону – у бюджетного воровства всегда есть две стороны.

Понятно, что армянские военные, принимавшие на вооружение "протухшие" ракеты, не могли не знать о их качестве. И это знание однозначно было щедро оплачено из тощего армянского бюджета. Сама закупка была произведена в 16 году, а значит – здесь уже вопросы и к предыдущему высшему руководству, которое тоже не могло не быть в курсе ситуации.

По-доброму, речь идет как минимум о государственной измене, поэтому понятно, почему высшее военное руководство вдруг встало на дыбы – тут уже не просто банальная коррупция, но и подрыв обороноспособности, а также объяснение, почему была проиграна война.Самое удобное – назвать Пашиняна соросовским выкормышем и свалить всё на него. Но даже если Пашинян соросовский выкормыш, то это никак не объясняет поведения военных.

Выбор у армян, конечно, не ахти какой. Или выкормыш Сороса, или воры и предатели. Правда, насчет выкормыша – тут вопрос дискуссионный, а вот воры и предатели – вот они.

Источник: Эль Мюрид



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