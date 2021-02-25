 

Сытный ужин: римский томатный суп с пастой орзо и яйцом пашот

25.02.2021, 20:16, Разное
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Ингредиенты:

  • Нут отварной – 100 г
  • Томаты, протертые в собственном соку, – 100 г
  • Лук – 1 шт
  • Стебель сельдерея – 80 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Бульон куриный – 600 г
  • Яйцо – 2 шт
  • Паста орзо – 50 г
  • Базилик – 10 г
  • Тимьян – 2 г
  • Паста томатная – 45 г
  • Уксус винный белый – 7 г

Приготовление:

1. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Стебель сельдерея нарежьте кубиками 1х1 см.

2. Чеснок раздавите, очистите и нарубите крупно. Листочки тимьяна отделите от стеблей. Разогрейте в глубоком сотейнике 3 ст. л. оливкового масла и обжарьте, помешивая, чеснок и тимьян на сильном огне в течение 20 секунд, затем добавьте лук и сельдерей и жарьте, помешивая, ещё 2 минуты.

3. В сотейник к овощам влейте бульон, всыпьте пасту орзо, добавьте нут, перемешайте, доведите до кипения, убавьте огонь до слабого и варите 8 минут.

4. Два яйца разбейте в разные миски так, чтобы желтки остались целыми. В кастрюле вскипятите воду, слегка посолите и влейте уксус. Убавьте огонь до слабого, сделайте водяную воронку с помощью ложки, аккуратно влейте в центр воронки одно яйцо и варите в течение 3 минут. Достаньте яйцо шумовкой, приготовьте второе яйцо аналогичным образом.

5. В сотейник с супом влейте протёртые томаты, добавьте томатную пасту, посолите, перемешайте, доведите до кипения и варите 2 минуты.

6. Листочки базилика отделите от стеблей и нарубите мелко (оставьте несколько листочков на украшение). В сотейник с супом добавьте рубленый базилик, перемешайте и снимите с огня.

7. Разлейте томатный суп по тарелкам, в центр выложите яйцо пашот, украсьте листочками базилика и подавайте.

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