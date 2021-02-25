Российский моряк выжил проплавав 14 часов в Тихом океане, уцепившись за старый рыбацкий буй

25.02.2021, 20:14, Разное

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Россиянин потерял сознание и упал за борт

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На этом снимке, сделанном в октябре 2020 года, виден мусор, плавающий в водах у побережья возле Телук Нага.(Гетти)

Маряк, который упал в Тихий океан с судна снабжения, выжил плавая в течение более 14 часов, держась мусор, прежде чем быть спасенным.

По сообщениям новозеландских СМИ, Вадим Перевертилов, главный инженер грузового судна, упал за борт в 4 часа утра 16 февраля, когда его судно перевозило груз из новозеландского порта Тауранга на север страны.

Как сообщил его сын новозеландскому новостному сайту Stuff, 52-летний моряк, после окончания смены, почувствовал головокружение и, возможно, упал в обморок. В это время на нем не было спасательного жилета.

«Он не помнит, чтобы упал за борт. Он мог упасть в обморок », – цитирует Stuff Марат, сын Переветилова.

Он сказал своему сыну, что пришел в сознание в воде, когда его судно уже плыло впереди. В отчете Stuff говорится, что команда корабля не замечала его отсутствия в течение нескольких часов.

Однако его присутствие духа помогло ему заметить «черную точку» на воде, и он поплыл к ней – решение, которое, в конечном итоге, спасло ему жизнь.

В темноте он заметил рыболовный буй, за который он держался в течение 14 часов, терпеливо ожидая, когда кто-нибудь придет и спасет его.

«У него была сильная воля к жизни, – он сказал мне, что до восхода солнца он изо всех сил пытался оставаться на плаву», – рассказал Марат.

Около 18:00 его корабль вернулся в поисках его и команда заметила, как он машет им, держась за брошенный рыболовный буй. Он был спасен невредимым.

«Он выглядел примерно на 20 лет старше и очень усталым, но он был жив», – сказал его сын Марат, который узнал подробности истории спасения своего отца в чате.

Сын г-на Переветилова Марат также рассказал Stuff, что его отец оставил рыболовный буй в море, вместо того, чтобы взять его на память.

“Это забавно. Он сказал, что решил оставить его там, чтобы он мог спасти жизнь другому человеку».