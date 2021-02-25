 

Марка Mercedes начнет серийное производство A-Class Limousine

25.02.2021, 20:08, Новости дня
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Немецкая компания Mercedes-Benz в скором времени выпустит новую модель A-Class Limousine для индийского рынка.

В частности, автомобиль появится в продаже уже с 25 марта. Седан отличается более удлиненным кузовом, в котором комфортнее смогут разместиться больше пассажиров. Распознать модель A-Class Limousine можно по привлекательному кузову, который имеет стильную решетку радиатора и улучшенные бамперы.

Вместе с тем немецкие разработчики пока не раскрывают уровень производительности новой модели, которая сможет существенно превзойти остальных конкурентов в своем сегменте. Немецкая модель A-Class Limousine обладает некоторыми особенностями, которые не смогут предложить другие бренды для аналогичной техники.



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