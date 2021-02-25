 

Павлик с беременной женой отправились на отдых

25.02.2021, 20:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский певец Виктор Павлик вместе с беременной женой Екатериной Репяховой отправились отдыхать на море. Об этом супруга артиста сообщила в Instagram Stories 25 февраля, разместив соответствующие фото и видео. 

Репяхова не уточнила, в какой стране они с Павликом проведут отпуск.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Супруга певца показала, как выглядит их номер в отеле.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

А также опубликовала фото, сделанное на пляже. На снимке жена артиста запечатлена в блузке и брюках.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Роды ожидаются в начале июня. В феврале Павлик сообщил, что у них родится сын. Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем. 

О намерении поехать в отпуск на море жена артиста сообщила 11 февраля. Накануне поездки она похвасталась, что стала обладательницей нового автомобиля.

От предыдущих отношений у Павлика есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» преодолел 400 млн километров

14.07 / “Трудно удерживать высококлассных спецов”. НБУ призвал отменить карантинное ограничение зарплат чиновников

04.09 / “Крутое перевоплощение! Не узнать!”. Тина Кароль сменила имидж для съемки Vogue

13.02 / Раскрыты цены на новый внедорожник Jeep Grand Cherokee L

22.01 / “Рады, что вы остаетесь в семье”. Глава ВОЗ отреагировал на сохранение членства США в организации

14.09 / Трамп приедет в Калифорнию, где получит оперативные данные о пожарах

01.09 / Британия направила истребители сопровождать самолет из-за телефона в туалете

11.02 / “У меня все, что нужно, осталось, ничего не “потравили”. Мика Ньютон, поборовшая рак яичников, рассказала, может ли стать матерью

28.07 / В Тбилиси спорят о послании госсекретаря США 

25.11 / Санду заявила, что в первые недели после инаугурации встретится с президентами Украины и Румынии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска