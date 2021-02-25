Павлик с беременной женой отправились на отдых

25.02.2021, 20:04, Новости дня

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Украинский певец Виктор Павлик вместе с беременной женой Екатериной Репяховой отправились отдыхать на море. Об этом супруга артиста сообщила в Instagram Stories 25 февраля, разместив соответствующие фото и видео.

Репяхова не уточнила, в какой стране они с Павликом проведут отпуск.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Супруга певца показала, как выглядит их номер в отеле.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

А также опубликовала фото, сделанное на пляже. На снимке жена артиста запечатлена в блузке и брюках.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Роды ожидаются в начале июня. В феврале Павлик сообщил, что у них родится сын. Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем.

О намерении поехать в отпуск на море жена артиста сообщила 11 февраля. Накануне поездки она похвасталась, что стала обладательницей нового автомобиля.

От предыдущих отношений у Павлика есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

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