 

В Армении оппозиция требует отставки Пашиняна. Митингующие устанавливают на улице палатки

25.02.2021, 20:04, Новости дня
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В столице Армении городе Ереван началась протестная акция оппозиции, которая требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает “Новости-Армения”.

Во время выступления на площади Свободы один из лидеров оппозиционного “Движения в защиту Родины” Ишхан Сагателян допустил переговоры с Пашиняном, но при одном условии – его немедленная отставка.

Тем временем митингующие уже начали расставлять палатки на проспекте Баграмяна, напротив здания Национального Собрания Армении, там они планирует провести всю ночь. Как отмечает News.am, участники акции планируют заблокировать проспект с двух сторон, построив баррикады.

Позже участники акции двинулись шествием к зданию парламента на проспекте Баграмяна и перекрыли движение транспорта.

В то же время, как отмечает “Радио Азутюн”, на площади Гарегина Нжде прошел митинг в поддержку Пашиняна. На нем, кроме самого премьера, были члены правительства и депутаты национального собрания.

25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал немедленной отставки Пашиняна и его правительства. Соответствующее заявление, подписанное руководством Генштаба, опубликовал местный портал NEWS.am. Военные считают, что премьер-министр больше не способен принимать адекватных решений. Одним из подписантов был начальник Генерального штаба вооруженных сил страны Оник Гаспарян

Пашинян назвал произошедшее “попыткой военного переворота” и сообщил об увольнении Гаспаряна с занимаемой должности.

Заявлению военных предшествовало увольнение первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Накануне, в интервью порталу 1in.am, Пашинян заявил, что в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе российские ракеты “Искандер” “не взорвались” или “взорвались, например, на 10%”. “Может быть, это было оружие 80-х?” – сказал Пашинян.

Хачатрян в беседе с журналистами Yerevan.Today по поводу “Искандеров” сначала “долго смеялся”, после чего отметил, что “это невозможно”. Позже минобороны Армении заявило, что слова Хачатряна были искажены. Хачатрян был уволен указом президента Армении Армена Саркисяна по предложению Пашиняна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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