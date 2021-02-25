 

Кравчук: Украине нужно стать членом ЕС и НАТО, чтобы окончательно оторваться от РФ

25.02.2021, 20:04, Новости дня
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Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Deutsche Welle заявил, что Украина должна стать членом Евросоюза и НАТО, чтобы окончательно оторваться от России.

“Если вспомните основной документ, принятый еще [экс-президентом РФ Борисом] Ельциным, то одним из первых пунктов отмечалось, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России. Это еще при Ельцине. Этот тезис не отменялся”, – сказал Кравчук.

По его словам, такие тезисы звучали из России “волнами – то больше, то меньше”.

“Поэтому нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально – членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. И это мы не просим. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются Украиной”, – отметил Кравчук.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В мае 2020 года замминистра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже давно согласовано, и союзникам по Альянсу надо принять лишь тактическое решение.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

В опубликованном 22 февраля 2021 года интервью “Европейской правде” посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что Украина провела недостаточно изменений для предоставления ей плана действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что на данный момент основной целью страны является получение ПДЧ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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