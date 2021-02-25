 

Тихановская сказала, что Нобелевскую премию мира отдала бы себе, а не Навальному

25.02.2021, 20:04, Новости дня
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сказала, что ее выдвинули на Нобелевскую премию не как одного человека, а как всех белорусов.

На вопрос журналиста, кому бы она отдала премию – себе или российскому оппозиционнеру Алексею Навальному, она ответила: “Очень провокационный вопрос. Но все-таки себе, где “я” равно “белорусы”.

Тихановская уверена, что белорусы достойны Нобелевской премии “за смелость, за настойчивость, за убежденность”.

“Мы проходим очень тяжелый путь. И каждый белорус достоин этой премии”, – подчеркнула она.

“Чтобы остановить террор, я готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности”. Полный текст интервью Тихановской Гордону

Лидер белорусской оппозиции заявила, что Навальному присущ героизм.

“Я думаю, что такой поступок (Вернуться в Россию, где Навального ожидало уголовное преследование. – “ГОРДОН”) может совершить только смелый и сильный духом человек. И убежденный в своей правоте, в том, что он не совершал ничего плохого. И идти на заведомо понятные последствия… Точно такая же и [белорусская оппозиционерка] Маша Колесникова. Она порвала свой паспорт, зная, что ее ждет. Это героизм, но он присущ не только Навальному в данном случае”, – считает Тихановская.

Президент Литвы Гитанас Науседа 31 января выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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