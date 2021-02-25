Ракетный комплекс С-400 попал в аварию под Москвой
25.02.2021, 20:02,
Разное
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Двигавшейся в составе колонны по Можайскому шоссе в Московской области ракетный комплекс С-400 угодил в аварию, передает Пятый канал. Идущие впереди автомобили резко затормозили, а сложная дорожная обстановка и слишком близкая дистанцию ситуацию усугубили. В результате установка столкнулась с микроавтобусом военной автоинспекции и двумя легковыми машинами.
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