Эксперты обсудили перспективы новой партии “Справедливая Россия – За Правду”

25.02.2021, 20:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на основании результатов социалогических исследований рассказал о неплохой осведомленности граждан по поводу создания новой партии под названием “Справедливая Россия – За Правду”. Опрос показал, что по меньшей мере 11% его участников готовы отдать за эту политическую силу свои голоса. Это свидетельствует о хорошем потенциале, который только увеличивается за счет новизны подобного объединения.

“Очень многое зависит от программного предложения, и пока партии удается сформулировать свое программное предложение. Вопрос в усилении и в дальнейшем его укреплении”, – подчеркнул Михаил Мамонов.

О стратегии партии рассказал член президиума центрального совета партии “Справедливая Россия – За правду”, председатель регионального отделения “Справедливой России” по Свердловской области Андрей Кузнецов. По его словам, усилия будут направлены на укрепление и объединение близких социально-политических сил.

“Намерение занять второе место в Госдуме выглядит вполне правдоподобно”, – уверен Андрей Кузнецов. Подобные электоральные амбиции он объясняет трехкратным увеличением цифр поддержки партии.

Писатель и член Изборского клуба Николай Стариков также высоко оценивает потенциал “Справедливой России – За Правду”. По его словам, на сегодняшний день это единственная растущая в России партия.

Депутат Госдумы третьего созыва Надежда Корнеева видит перспективы роста поддержки партии в объединении усилий ее лидеров. “Каждый из этих лидеров имеет свой жизненный опыт, имеет свой серьезный бэкграунд, который привнесет в эту общую партию, и я абсолютно согласна, что эта синергия будет плюсом для всей партии”, – объяснила она.

Заместитель руководителя фракции “Справедливая Россия” в Госдуме назвал главной задачей партии работу с избирателем. Он напомнил, что на прошлых выборах порядка 60% избирателей не приняли участия в голосовании. Новой политической силе необходимо достучаться до каждого.

В целом эксперты согласились с высоким потенциалом партии “Справедливая Россия – За Правду” занять второе место на выборах в Госдуму. Для этого, уверены специалисты, потребуется и внешняя, и внутренняя работа, однако принципиальных непреодолимых препятствий на этом пути нет.