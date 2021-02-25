Студента выгнали из вуза после танцев на Мамаевом кургане в Волгограде

25.02.2021, 20:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Студента-тиктокера, станцевавшего полуголым возле скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, отчислили из волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, назвав его поступок чудовищным, сообщается на сайте вуза.

Ранее полиция задержала 20-летнего студента Волгоградского института управления РАНХиГС, который выложил в TikTok видео, где он раздетый по пояс танцует у подножия монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Таким образом, по словам задержанного, он хотел привлечь подписчиков на свой канал. Против студента было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», передает РИА «Новости».

«Сегодня, 25 февраля 2021 года, руководством Волгоградского института управления принято решение об отчислении студента 4 курса Кирилла Ежова. Наша позиция принципиальная и однозначная: оправданий такому поведению нет и быть не может. Продолжение обучения такого студента в стенах Волгоградского института управления неприемлемо», – сообщается на сайте вуза. По информации вуза, в четверг на дисциплинарной комиссии института было рассмотрено происшествие со студентом, его поведение назвали «недопустимым и чудовищным».

Ранее водителей свадебного кортежа наказали за дрифт у Вечного огня в Арзамасе, они должны будут заплатить штраф.