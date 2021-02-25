Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 млн человек

25.02.2021, 20:00, Новости дня

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Число скончавшихся из-за коронавируса во всем мире превысило 2,5 миллиона, больше всего умерших зафиксировано в США, информирует университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей и СМИ.

По состоянию на 19.47 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 2 500 770. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 112,6 миллиона, приводит РИА «Новости» данные университета. Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировали в США – свыше 506 тысяч.

Ранее сообщалось, что в РФ выявили 11,2 тыс. новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 446 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 84 876 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.