Саратовцы выберут консорциум для перепроектирования 5 площадок в центре

25.02.2021, 19:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Жюри определилось с финалистами международного конкурса на разработку лучших архитектурно-градостроительных проектов по комплексному развитию центра Саратова. Ими стали две команды.

Сведения обнародовали сегодня в пресс-службе ДОМ.РФ.

Как отмечается в сообщении, в рамках первого отборочного этапа эксперты, оценив портфолио участников соревнования, выбрали 5 команд. По информации Антона Финогенова, который в Фонде ДОМ.РФ занимает должность замгендиректора, созданные конкурсантами концепции анонимно рассмотрело профессиональное жюри. Финалистами оказались два консорциума: одним из них руководит российское бюро Citymakers, вторым – нидерландская студия Karres en Brands. Проекты, представленные этими организациями, жюри признало лучшими.

Консорциум, которым управляет бюро Citymakers, состоит ещё из Arteza (РФ), Megabudka (РФ), факультета биологии Саратовского госуниверситета и Студии транспортного проектирования (РФ). В составе второго финалиста – также швейцарский Mandaworks и российский Kosmos.

Конкурсантами были разработаны проекты для следующих территорий областной столицы: бывший аэропорт, мемориальный комплекс «Парк Победы» (Соколовая гора), Зелёный остров, Глебучев овраг, Покровские пески. Концепцию-победителя, которую в итоге реализуют, определят местные жители путём голосования. Сделать свой выбор можно будет до 11 марта. Голосование состоится на веб-портале конкурса.

Организация данного международного конкурса стала возможной благодаря соглашению, которое заключили Фонд ДОМ.РФ, региональное правительство и ряд районных администраций областной столицы. В качестве оператора соревнования выступила консалтинговая фирма «КБ Стрелка». Желание поучаствовать в конкурсе изъявили 67 команд из 24 государств.