Будущее студентов можно предсказать по их манере списывать

25.02.2021, 19:58, Разное

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Международные исследования, при участии Института образования ВШЭ, доказали, что будущее студентов можно предсказать по их манере списывать на экзаменах. Как правило, такие люди в будущем менее ответственно относятся к своим обязанностям.

Преподаватель истфака МГУ им. Ломоносова Ольга Юмашева рассказала, что за время работы повсеместно сталкивается с откровенным плагиатом. Иногда доходит до забавных случаев, когда найти одинаковые курсовые можно по одним и тем же ошибкам в словах или неправильных переносах. Она также вспомнила и забавный случай, когда один из студентов сканировал школьный учебник и предоставил свою работу на проверку. Исследования показывают, что такие учащиеся склонны перенимать такое же отношение и на работе, пренебрегая своими обязанностями. Также статистика говорит, что чаще других списывают и выдают чужие труды за свои учащиеся инженерных направлений.

Помимо приведения примеров из личной жизни, Ольга Юмашева объяснила, откуда в студентах берётся тяга к списыванию. Всё начинается ещё со школьного образования, где учителя вынуждены игнорировать попытки ребёнка самостоятельно написать что-то. В частности, хорошей оценки и похвалы удостаиваются те, кто показал «идеальный» результат. Это заставляет человека стремиться к постоянному одобрению даже с использованием мошенничества.

Источник: www.mk.ru