Мнение: Неваляшка Пашинян

25.02.2021, 19:56, Разное

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А в событиях в Армении видна, конечно же, очевидная последовательность: позавчера Пашинян осмелился сказать что-то грубое в адрес “Искандеров” – то есть обидел самое святое, что только есть сейчас на Святой Руси; и пожалуйста – вчера в Армении уже состоялась попытка военного переворота. Это забавно само по себе: получается, в Армении премьер-министр может хоть Карабах отдать супостатам – это не повлияет на его способность сидеть в кресле премьера; но стоит только задеть российское оружие… Всё, шалишь, такого беспредела армянский народ не потерпит!

Впрочем, вполне возможно, что последовательность была и обратной: Пашинян каким-то образом узнал о готовящемся военном перевороте – и поспешил сделать прямой выпад по адресу России, с тем, чтобы неизбежный переворот КАЗАЛСЯ со стороны попыткой “российской мести”. В любом случае, поливание дерьмом российских ракет прямо в день 23 февраля выглядело с его стороны или каким-то отчаянным безумством, или продуманным шагом.

Самым, однако, смешным будет, если Пашинян и на этот раз устоит. Тогда, пожалуй, надо будет торжественно передать именно ему от Путина звание “гуттаперчевого” и “непотопляемого”. Осенью против него бушевала натуральная “оранжевая революция”, сейчас восстал непосредственно Генштаб – а ему все как с гуся вода. То есть – хоть новомодный оранжад, хоть старый добрый военный переворот – ничего не помогает. Если против правителя выступают и народ, и армия, а он безмятежно сидит на своем месте – блин, кто ж тогда ЗА него?! Вот где почва для самой отмороженной конспирологии!

Я сам, должен сказать, скорее за Пашиняна. Он проиграл войну, которую никто не смог бы выиграть, а его дистанцирование от России тоже вполне разумно – другое дело, что безнадежно, поскольку, кроме России, Армения, похоже, больше никому не нужна.

Как оно, собственно, всегда и было в веках.