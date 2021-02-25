 

Французские коммунисты требуют вынести тело Наполеона из Дома инвалидов

25.02.2021, 19:51, Разное
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Французская коммунистическая партия предложила властям Парижа вынести тело Наполеона из Дома инвалидов. Само здание, по мнению коммунистов, можно передать беженцам и мигрантам.

– Наполеон Бонапарт безусловно самый выдающийся военный деятель Франции, но он же известнейший интриган, плут и узурпатор! Фактически правление Наполеона заложило мину замедленного действия под всю объединенную Европу. Французскому народу должно быть стыдно, что в центре столицы прославляется символ буржуазии и неравенства. Сколько будет терпеть Европейский Союз наши средневековые выходки? Президент Макрон должен принять волевое решение и вынести тело диктатора. Если потребуется, мы надавим на Макрона через его начальников – канцлера ФРГ Меркель и президента США Трампа, – сообщил лидер компартии Франции Фабьен Руссель.

Французские коммунисты также связались с российскими властями о захоронении тела Наполеона в Москве, чтобы выполнить последнюю волю Бонапарта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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