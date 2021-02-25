Как узнать инсульт во время пандемии COVID‐19? Правила меняются

25.02.2021, 19:44, Разное

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Пандемия COVID‐19 плохо повлияла на оказание помощи при инсульте. На пике пандемии поступления пациентов с инсультом в больницы сократилось на 30-40% во многих странах. То есть, многие люди не получили необходимой помощи.

Группа исследователей из США предполагает, что многие потенциальные пациенты не попали в больницу, потому что инсульт у них не был диагностирован окружающими людьми. Обстоятельства, появившиеся во время пандемии коронавируса, мешают узнавать это опасное состояние.

Почему инсульт вдруг стало тяжело диагностировать?

Алгоритм, который обычно рекомендуют использовать для диагностики инсульта, начинается с осмотра лица: необходимо проверить, не стало ли оно ассиметричным (может опуститься угол рта, отвиснуть губа и так далее). У нас этот алгоритм называют шкалой «лицо-рука-речь-время», в английском варианте он обозначается сокращением FAST. В русскоязычных источниках также рекомендуется алгоритм «У.Д.А.Р.» (улыбка, движение, артикуляция, решение), который тоже начинается с осмотра лица.

Ученые указывают, что состояние лица, на котором делает акцент ведущий алгоритм диагностики, в настоящее время может быть сложно оценивать. В общественных местах большее количество людей носит маски. Со многими мы вынуждены общаться при помощи видео- или аудиосвязи. В этих случаях лицо собеседника может быть либо видно плохо, либо не видно совсем. Схожие проблемы отмечаются и в определении работы рук (при инсульте одна рука может оказаться слабее, не подниматься).

Авторы новой статьи считают, что подобного рода сложности в диагностике могут приводить к тому, что легкие случаи инсульта просто не замечаются. У пациентов с такой формой кровоизлияния в мозг без своевременной помощи высок риск повторного, более тяжелого, инсульта.

Нечеткая речь – важнейший симптом инсульта сегодня

Нарушение речи – обычно это смазанная, нечеткая речь – во время пандемии может оказаться единственным признаком инсульта, который можно «засечь», указывают ученые. Они напомнили о ставшем широко известным случае, когда учительница диагностировала инсульт у бабушки одного из учеников при дистанционном общении без видеосигнала.

Ученые считают, что мнемонические правила и аббревиатуры, которые рекомендуют для диагностики инсульта нужно поменять так, чтобы оценка речи оказалась на первом месте. С этой целью они предложили новый алгоритм S911. Буква S – первая в слове инсульт на английском языке (stroke) – напоминает о нарушенной речи (на английском – Speech Disturbance). Девятка, по мнению авторов, указывает на речевые сложности (при инсульте это числительное бывает сложно произнести по буквам). Две единицы в алгоритме символизируют руку, которой трудно подниматься и – половину лица, которая может быть ассиметричной. Для русского языка аналогичный алгоритм, похоже, еще не предложен.

Авторы статьи напоминают, что каждый из нас может спасти чью-то жизнь, даже находясь на расстоянии, например, через видео-чат.