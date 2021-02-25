Мнение: Выбросы C02, двойные стандарты Билла Гейтса и инвестиции в зелёные компании

25.02.2021, 19:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. К вопросу о нашем вкладе в глобальное потепление. Россия занимает четвёртое место в мире по выбросу углекислого газа в атмосферу. Однако по общей величине выбросов мы в шесть раз отстаём от Китая, по выбросам на душу населения мы в полтора раза отстаём от США, а в пересчёте на общую величину территории мы вообще одна из самых экологичных стран мира:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/sravnenie-rossii-ssha-i-kitaia-po-obemu-vybrosov-uglekislogo-gaza-602a77fbc219c97e329f6b25

Почти 80% всего мирового выпуска углекислого газа приходятся на выработку энергии. Именно по этой причин углеводородная энергетика является главным врагом «зелёных» на Западе, именно с ней они ведут бескомпромиссную борьбу.

До чего они доборолись, мы имели возможность во всей красе наблюдать этой холодной зимой. Можно себе представить, с какими проблемами столкнулась бы Россия, если бы на месте Владимира Путина оказался какой-нибудь дружащий с американцами политик типа Бориса Ельцина или Михаила Горбачёва.

2. Виктор Мараховский пишет о спонсорах западных «зелёных» и «борцов за социальную справедливость»:

https://t.me/vmarahovsky/1800

Новые факты из жизни героя недели – Билла Гейтса – показывают любопытное, ув. друзья.

Данный вождь передового человечества, предписывающий землянам начать, наконец, экономить на себе, перестать размножаться и перейти на дорогую «100% синтетическую говядину» из гороха и свеклы (по странному совпадению производимую стартапами, в которых он инвестор), чтобы не эмитировать слишком много CO2 в атмосферу –

– в общем, этот Билл Гейтс не только многодетный любящий отец, крупнейший частный землевладелец США и любитель хорошего бургера из настоящего мяса.

Он ещё и владелец четырёх частных самолётов, которые активно используются им и его семейством, а также коллекции порше, размещённых в его скромном домике площадью в 6100 кв. метров. Что делает его, помимо всего прочего, супер-мега-выбрасывателем углекислоты.

Это, однако, не мешает ему финансово поддерживать кучу пёстрых боевых меньшинств. В частности (буквально на 140 миллионов долларов в течение последнего десятилетия) Фонд Билла и Мелинды Гейтс поддержал даже толпу из 25 организаций, объединённых в конгломерат под названием «Путь к Инструкции по Математическому Равенству» – то есть тех самых воинов социальной справедливости, которые настаивают, что математика – сексистская и расистская.

3. Кримсон Альтер отвечает на вопросы об инвестициях в «зеленеющие» компании:

https://t.me/crimsondigest/1264

Вопрос: Компания, акции которой я держу, говорит о курсе на “озеленение” и ставит борьбу с изменением климата на ведущее место в своей корпоративной стратегии…

О: Ни слова больше! 100 % кинет.

В: А что если компания при этом – иностранная?

О: Тем более кинет.

В: А если у компании иностранный менеджмент, и вообще у нее самые лучшие корпоративные практики, а также высокий рейтинг ESG (особенно в сфере G – governance) от лучших агентств планеты?

О: Компания сначала выделит деньги для того чтобы (подмазать -> зачеркнуто) оплатить услуги рейтинговых агентств и увеличить рейтинг… а потом вас кинет.

В: А если у компании есть деньги заплатить все дивиденды без каких-либо сложностей?

О: Ну что вы как дети малые? Если компания озаботилась “спасением климата”, то это уже не деньги акционеров! И вообще акционеры должны радоваться тому что их деньги пойдут не на какие-то там дивиденды (вы же эти деньги на что-то неэкологичное потратите, гарантировано), а на борьбу за счастье спонсоров девочки Греты. И вообще инвестиции в “зеленые компании” (если вы не владелец компании-присоски, которая получает от нее подряды на ветряки по заряженным ценам или еще что-то в этом роде) должны оцениваться не по дивидендной доходности, а по “моральному удовлетворению от собственной экологичности в пересчете на акцию”.