Мнение: Египетский сценарий

25.02.2021, 19:28, Разное

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Ситуация в Армении чем-то сильно напоминает события лета 2013 года в Египте. Тогда военные воспользовались аппаратными просчетами Мурси, не сумевшего (либо не оценившего угрозу) отстранить от рычагов управления прежний чиновничий аппарат, вследствие чего обстановка в Египте только ухудшалась, шел открытый саботаж всем решениям власти. Армия, заручившись поддержкой Саудовской Аравии, буквально в неделю инициировала волнения и подавила их, заодно сместив и президента Мурси.

Армянский сюжет пока развивается в том же русле. Есть хаос и саботаж, есть политическая нестабильность после военного поражения, есть внешний игрок, готовый поддержать путч. Причем готовность уже продемонстрирована — над Ереваном сегодня демонстративно летал военный самолет МиГ-29, которого нет на вооружении ВВС Армении. Зато он есть у российского контингента на авиабазе в Эребуни (3624 авиабаза). Армянские военные получили фактически ультиматум со стороны Пашиняна и прямое обвинение в коррупции и измене. Теперь заявлено, что все «ставленники прошлого режима» должны уйти из армии.

Всё идет к тому, что военные, отдавая себе отчет в том, что договориться о чем бы то ни было уже невозможно, пойдут ва-банк. Выбор вполне очевидный — либо отставка Пашиняна и возвращение прежних руководителей Армении, которые закроют тему коррупции и воровства, повесив всех собак на Пашиняна. Либо уйти придется высшему составу армии, и уже они будут отвечать и за коррупцию, и за предательство, и за поражение в войне.

Технически есть возможность решить дело миром: объявить досрочные выборы. Но армию такой выбор может не устроить — при всех нюансах шансы Пашиняна все равно достаточно велики. Военный переворот — более определенная тема. С гарантией. А гарантии проворовавшимся генералам сейчас ох как нужны.

Однако помимо Кремля, который без сомнения поддержит военный переворот, есть и Турция. Она уже выступила с заявлением об осуждении военного переворота в Ереване. Как бы можно оставить это без внимания, но тогда возможен сюжет, при котором трехстороннее соглашение по Карабаху будет денонсировано Азербайджаном и Азербайджан (вместе с Турцией) решит окончательно проблему Карабаха, пока в Ереване будут разбираться между собой. Вероятность такого поворота событий достаточно высока: Баку достаточно не признать новые власти Армении, заявив о нелегитимности военного переворота, и трехсторонний договор денонсируется сам собой ввиду потери одного из участников. Если Турция не признает военный переворот, то вне всякого сомнения это же сделает и ее союзник.

Наличие российских миротворцев в Карабахе никак не помешает провести новую военную операцию — в случае развала соглашения их статус утрачивается сам собой. При этом миротворцы — это по сути военная полиция, не имеющая тяжелого вооружения, а потому они просто не смогут сопротивляться.

Пойдет ли Кремль на «принуждение к миру», как в 2008 году? В 2008 за Грузией не было Турции. За ней вообще никого не было. А статус российских миротворцев базировался на международных соглашениях и не был оспорен или отменен. Так что «можем повторить» – это немного не про нынешнюю ситуацию. Впрочем, Кремль и адекватность — это параллельные прямые, так что зарекаться не стоит. Но пока все военные соревнования последних лет с Турцией кремлевские проигрывали с треском. С чего бы им изменить тенденцию сейчас?

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