«Тут, конечно, крыть уже нечем»
25.02.2021, 19:22,
Разное
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Так руководство ФСИН комментирует видео пыток в ярославской колонии. И — начальники остаются на свободе. Публикуем новые страшные видео.
В распоряжении фонда «Общественный вердикт»* оказались новые видеозаписи с пытками заключенных в ярославской ИК-1. Эти до оторопи жуткие видео, которые мы публикуем сегодня, возможно, дадут следователям и суду дополнительный повод для размышлений о степени вины руководства как колонии, так и областного УФСИН. Дело в том, что фигурант одной из записей после пережитых пыток умер в больнице Рыбинска. Это ЧП, имевшее место еще в 2017 году, до сих пор не расследовано, и даже уголовного дела по данному факту возбуждено не было. Но герой второй записи с пытками — жив и охотно дает показания.
Видео с его участием было снято 25 августа 2016 года, буквально за две недели до освобождения. Человек, который был подвергнут истязанию, просил нас скрыть его лицо и настоящее имя. В нашей публикации мы назовем его Андрей Иванов, однако все личные данные мы готовы предоставить следствию.
Нам хорошо известен контекст появления видео. Накануне в колонию зашла так называемая «шмон-бригада»: спецназ с целью проведения обыска. Обыск прошел и в отряде, где находился Андрей Иванов. Он описывает то, что увидел: «Выбросили всю еду на пол, стали разбрасывать вещи. Я мусульманин. Я не могу без омовения прикоснуться к Корану.
Я выразил возмущение, когда начали выбрасывать еду и скидывать Коран на пол. Я не отбросок общества.
Да, я осужден за то, что совершил. Но они не могут так поступать с моими вещами».
ОТ РЕДАКЦИИ
Стоит сказать, что вызывающее, демонстративно небрежное обращение с личными вещами, в том числе и с предметами культа, — характерная черта обысков в ярославской ИК-1, да и во многих других колониях. В частности, именно из-за такого случился конфликт между сотрудниками и заключенным ИК-1 Евгением Макаровым в июле 2017 года: во время обыска те швырнули на пол Библию и растоптали письмо мамы Макарова. За пререкания по данному поводу Макаров был доставлен в класс воспитательной работы, и случившееся там стало самым первым видеодоказательством зверств, практикуемых в системе ярославского УФСИН. «Новая» опубликовала это видео в июле 2018-го, и именно оно легло в основу «большого ярославского дела», по которому проходили сразу 15 сотрудников колонии.
После обыска в отряде Иванова за препирательства забрали в ШИЗО, где он, чтобы предотвратить избиение, попытался совершить акт членовредительства. На сотрудников колонии это, впрочем, не произвело особого впечатления, и вскоре его отвели в тот самый «класс с партами».
На видео, продолжительностью 4 минуты и 15 секунд,
мы видим, как в окружении толпы тюремщиков Андрей Иванов, раздетый до трусов, пытается отстаивать собственные права со ссылками на УПК и конституцию,
и отдельно подчеркивает, что если и был не сдержан, то только потому, что сотрудники задели его религиозные чувства. «У меня осталось 13 дней, я выйду тихо-мирно. Помните? Все нормально было. Вы провоцируете нас! Вы!»
Спор заканчивается не в его пользу: навалившись гурьбой, тюремщики раскладывают его на парте и начинают в несколько рук колотить дубинками по ногам и ягодицам. Их не останавливают ни дикие крики, ни мольбы заключенного.
Андрей Иванов освободился из ярославской ИК-1 12 сентября, и буквально сразу попал в больницу, где провел две недели. И сегодня он точно может сказать, что ему еще повезло.
Сотрудники ярославской ИК-1 начинают забивать дубинками Андрея Иванова. Кадр с записи видеорегистратора
Фигуранту другого видео, которое мы сегодня публикуем, повезло куда меньше. Он так и не вышел из больницы живым.
«Новая» писала об этом случае в 2017 году. Важа Бочоришвили, житель Грузии, был направлен в ярославскую ИК-1 в мае 2016 года, после апелляции по приговору. Родственники, зная о его неблестящем здоровье, а также о царящих в данной колонии жестоких порядках, наняли адвоката — с тем, чтобы он приходил периодически к Важе, не оставляя его без внимания. Так адвокат проходил примерно 10 месяцев, и все было спокойно. Заключенный сам сказал родственникам, что у него все нормально, и он не нуждается больше в этих визитах адвоката.
Спустя пару недель родственники узнали, что Важа сильно пострадал. Как теперь стало известно, это случилось 12 апреля.
После пережитых пыток Важу Бочоришвили, со слов родственников, посадили в одиночку в ШИЗО, прятали от посторонних глаз. Пытались лечить в колонии, но у Бочоришвили открылось кровотечение, которое тюремные врачи не могли остановить. В тяжелом состоянии его перевели больницу города Рыбинска. Врачи диагностировали тяжелое поражение печени, задокументировали и травмы. Заключенному была необходима пересадка печени, на которую в РФ он, житель Грузии, рассчитывать не мог.
Там же, в больнице, Важу наконец вновь увидел адвокат. И только после его обращения начальство колонии проинформировало прокуратуру о том, что к заключенному Бочоришвили вынужденно была применена физическая сила. Хотя по закону колония автоматически должна информировать прокуратуру о каждом факте применения силы.
Бочоришвили умер в рыбинской больнице 9 мая. До освобождения ему оставалось полтора года. А всего ему присудили три с половиной.
Родственники сумели получить тело только спустя несколько дней после его смерти. При этом, со слов брата погибшего,
«тело отдали вообще без внутренних органов».
Избиение заключенного Бочоришвили. Кадр видеоЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОт редакции: РФ — не колония. Нам нужно безусловное и срочное освобождение от родовой травмы ГУЛАГа. Спецвыпуск
Тогда, четыре года назад, родные Важи Бочоришвили никак не пытались выяснить правду о причинах его смерти, не теребили колонию, не ставили вопросы перед следственными органами. Однако теперь, после появления видео, которое подтвердило худшие их подозрения, они намерены идти до конца, требуя установить причинно-следственную связь между пытками Бочоришвили и фактом его смерти и привлечь к уголовной ответственности как непосредственных истязателей, так и руководителей колонии и областного УФСИН.
Видео с участием Бочоришвили и не менее 13 сотрудников колонии записано в том самом «классе воспитательной работы», который знаком нам по многим другим «пыточным видео», произведенным в ярославской ИК-1. Мы не знаем о том, в связи с какими событиями Бочоришвили доставлен в этот класс, однако из контекста видео становится ясно:
ему, стоящему перед тюремщиками в одних черных трусах, предлагают пройти процедуру личного досмотра: присесть и раздвинуть ягодицы.
Это стандартная процедура, регламентированная соответствующим приказом Минюста. Однако среди тюремщиков присутствует женщина-врач — мы можем видеть ее на видео, у нее в руках анальный расширитель (применение которого в личном досмотре как раз не предполагается регламентом, как, впрочем, и присутствие женщины при досмотре заключенного-мужчины). Бочоришвили противится процедуре досмотра. Несколько раз он упоминает проблемы со здоровьем — очевидно, именно с пищеварительной системой:
ИЗ ВИДЕОЗАПИСИ С ПЫТКАМИ З/К БОЧОРИШВИЛИ
Сотрудник ФСИН: Хорошо. Вы не будете приседать
Бочоришвили: Я не могу, я говорю!
Сотрудник ФСИН № 2: Вам помочь, может быть?
Бочоришвили: Не надо мне ничего.
Сотрудник ФСИН № 2: А как вы в туалет ходите? Вы сходили уже в туалет перед этим?
Бочоришвили: Я даже не ем… я хлеб ем, потому что не могу сходить…
После непродолжительных препирательств сотрудники колонии хватают Бочоришвили и заваливают его на парту, лицом вниз. С него стягивают трусы. Затем несколько сотрудников удерживают его в этом положении, а один из них начинает наносить резкие и частые удары резиновыми дубинками по ногам и ягодицам заключенного. Он, лишенный возможности сопротивляться, кричит страшным, нечеловеческим голосом:
ИЗ ВИДЕОЗАПИСИ С ПЫТКАМИ З/К БОЧОРИШВИЛИ
— Не подходи, сука! Хватит! Хватит!
— Давай, давай, сильней! — подбадривает коллегу один из тюремщиков.
— Хватит! Хватит уже! — воет Бочоришвили.
— Давай, сильней, сильней!
Закончив экзекуцию, тюремщики стаскивают Бочоришвили с парты, и он обрушивается на пол без сознания.
«Поднимайся! Поднимайся на ноги, Бочоришвили!» — призывает один из сотрудников колонии. Но тот лежит на боку, не шевелясь, и никак на эти крики не реагирует.
Запись, полученная нами, на этом обрывается. Однако пытка — и мы это точно знаем — продолжилась.
Вообще апрель 2017 года был для ИК-1 очень урожайным на пытки, и это задокументировано всевозможными правоохранительными органами и даже Европейским судом. 21 апреля 2017-го, спустя 9 дней после пыток Бочоришвили, в колонию был введен спецназ ФСИН, там прошли «учения». По результатам «учений» были сильно избиты заключенные, находившиеся в штрафном изоляторе. Трое из них: Макаров, Непомнящих и Вахапов — сумели сообщить об этом на волю, и к ним пробились адвокаты «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова и Яков Ионцев. Заключенные написали заявления в СК, прокуратуру и ФСИН, а адвокаты подали жалобу в ЕСПЧ, требуя принятия экстренных мер по «правилу 39» (предписывающее экстренное вмешательство Европейского суда в случае угрозы жизни или здоровью заявителя. — О. Б.). Европейский суд уже 28 апреля вынес решение по этому вопросу, обязав Россию провести медицинское обследование указанных заключенных и о его результатах проинформировать суд.
4 мая замминистра юстиции Андрей Федоров сказал в Страсбург, что медицинское обследование проведено, в колонии назначена проверка.
18 мая тогдашний начальник колонии Александр Чирва «самоустранился» от дальнейшего руководства исправительным учреждением: вышел в отпуск, из которого не вернулся. Никаких уголовных последствий по результатам проверки не было.
Вскоре работникам учреждения был представлен новый начальник — Дмитрий Николаев. Однако и при нем порядки в колонии остались прежними.
Сорудники ярославской колонии пытают заключенного Евгения Макарова. Кадр с видеорегистратора
Так, 29 июня 2017 года пыткам в «классе воспитательной работы» снова был подвергнут заключенный Евгений Макаров. Это был тот самый эпизод с Библией. Будучи избитым, Макаров опять пытался жаловаться, и вновь получил отказы. Однако «воспитательная работа», проведенная в отношении него, была записана на камеру видеорегистратора одного из участников пытки. И эту видеозапись раздобыли адвокаты «вердикта». Только после ее публикации в «Новой» в июле 2018 года было возбуждено первое дело в отношении сотрудников колонии. Бумажные заявления никак не работали.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Источник: Новая газета
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