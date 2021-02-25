Мнение: 5 лет битве за Ханассер

25.02.2021, 19:16, Разное

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Отличный обзор к 5-й годовщине сражения за Ханассер и дорогу Ханаcсер-Алеппо.

Помнится, возникший тогда оперативный кризис привел к знатной истерике с воплями "Алеппо обречен", "Асад отступает к побережью", "Сирийские войска попали в котел", Российская авантюра в Сирии потерпела фиаско".

Тем не менее, спустя 10 месяцев после этого кризиса, который был благополучно купирован, Алеппо был освобожден.

Сражение за Ханассер в картинках.

Авторство "Астра Милитарум".

Подробный текстовый обзор сражения за Ханассер читать тут https://riafan.ru/1392953-bitva-za-khanasser-neizvestnoe-srazhenie-za-dorogu-zhizni-v-sirii

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