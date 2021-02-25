 

В США женщине пересадили зараженные коронавирусом легкие, она умерла

25.02.2021, 19:14, Новости дня
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В США женщине из Мичигана пересадили легкие, зараженные коронавирусом. Об этом говорится в статье American Journal of Transplantation от 10 февраля, а также в материале канала NBC News.

Донором была женщина, погибшая после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в автомобильной катастрофе. По данным врачей, у нее не была обнаружена коронавирусная инфекция во время ПЦР-теста. Однако спустя три дня после пересадки ее легких у женщины-реципиента началась лихорадка. В мазках из носогорла пациентки ученые не нашли SARS-CoV-2, но обнаружили коронавирус в промывной жидкости из бронхов и легких.

Спустя четыре дня после трансплантации болезнь также обнаружили у одного из хирургов, проводившего операцию. Анализы подтвердили, что и женщина, и врач заразились от донора легких.

Состояние пациентки после пересадки легких быстро ухудшалось. Врачи испробовали известные методы лечения COVID-19, включая ремдесивир и плазму крови выздоровевших людей. В конце концов, ей был назначен крайний вариант – ЭКМО, или экстракорпоральная мембранная оксигенация, но и она не дала результатов. Женщина умерла через 61 день после трансплантации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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